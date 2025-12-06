Коньки. Кубок мира. 3-й этап. Саютина стала второй на 1500 м в дивизионе B, Найденышев – 19-й, Григорьева – 32-я
Россиянка Александра Саютина заняла второе место на дистанции 1500 м в дивизионе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене.
Даниил Найденышев стал 19-м на 10 000 м, Анастасия Григорьева – 32-й на 5000 м.
Соревнования проходят с 5 по 7 декабря.
Кубок мира по конькобежному спорту
3-й этап
Херенвен, Нидерланды
Женщины
1500 м, дивизион B
1. Наталия Червонка (Польша) – 1.56,35
2. Александра Саютина (Россия) – 1.56,40
3. Зофия Браун (Польша) – 1.56,61
5000 м, дивизион B
1. Санне ин’т Хоф (Нидерланды) – 6.47,65
2. Марейке Груневауд (Нидерланды) – 6.50,24
3. Майра Яш (Германия) – 6.53,14...
32. Анастасия Григорьева (Россия) – 7.25,84
Мужчины
10 000 м, дивизион B
1. Владимир Семирунний (Польша) – 12.28,05
2. Барт Свингс (Бельгия) – 12.44,75
3. Сигурд Хенриксен (Норвегия) – 12.48,77...
19. Даниил Найденышев (Россия) – 13.16,53