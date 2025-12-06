3

Коньки. Кубок мира. 3-й этап. Саютина стала второй на 1500 м в дивизионе B, Найденышев – 19-й, Григорьева – 32-я

Россиянка Саютина стала второй на этапе Кубка мира по конькобежному спорту.

Россиянка Александра Саютина заняла второе место на дистанции 1500 м в дивизионе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене.

Даниил Найденышев стал 19-м на 10 000 м, Анастасия Григорьева – 32-й на 5000 м.

Соревнования проходят с 5 по 7 декабря.

Кубок мира по конькобежному спорту

3-й этап

Херенвен, Нидерланды

Женщины

1500 м, дивизион B

1. Наталия Червонка (Польша) – 1.56,35

2. Александра Саютина (Россия) – 1.56,40

3. Зофия Браун (Польша) – 1.56,61

5000 м, дивизион B

1. Санне ин’т Хоф (Нидерланды) – 6.47,65

2. Марейке Груневауд (Нидерланды) – 6.50,24

3. Майра Яш (Германия) – 6.53,14...

32. Анастасия Григорьева (Россия) – 7.25,84

Мужчины

10 000 м, дивизион B

1. Владимир Семирунний (Польша) – 12.28,05

2. Барт Свингс (Бельгия) – 12.44,75

3. Сигурд Хенриксен (Норвегия) – 12.48,77...

19. Даниил Найденышев (Россия) – 13.16,53

