Депутат Журова: «В прошлый раз мы тоже возлагали надежды на Трампа. Даже мои коллеги сильно радовались, но после этого ничего не последовало»

Светлана Журова оценила роль президента США по вопросу России в мировом спорте.

5 ноября пройдут выборы президента США – на пост претендуют Камала Харриса и Дональд Трамп, который уже избирался главой государства в 2017-м.

«Трамп говорит, что у него есть желание закрыть вопрос. Харрис вряд ли что-то закроет, демократическая партия ей не позволит, если она изберется. Риторика у них разная.

В прошлый раз мы тоже возлагали определенные надежды на Трампа. Даже мои коллеги сильно радовались, но после этого ничего не последовало. Понятно, что перед выборами нужно говорить другое, нежели говорят демократы. Трамп наберет совсем другую аудиторию.

У меня есть подозрения, да что там подозрения, практически уверенность, что Америкой управляет не президент. Мы же видели, что происходило с Трампом, когда он попытался показать, что он лояльно настроен к России – начались расследования, преследования и попытки импичмента. Пойдет ли он ещё раз на то, что ему придется не управлять страной, а пытаться оправдаться, что он не дружит с Россией?

Одно дело предвыборная риторика, и другое – стратегический враг, коим уже давно Америка считает Россию. Сомневаюсь, что они готовы будут поменять отношение. У США два стратегических и экономических врага. Если ты хочешь получать прибыль, кто-то должен проиграть, и это явно должен быть крупный игрок – Россия или Китай. Влияние Америка никогда не уступит», – сказала депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .