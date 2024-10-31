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Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»

Депутат Свищев заявил, что выборы в США косвенно повлияют на Россию в спорте.

5 ноября состоятся выборы президента США. На пост претендуют Дональд Трамп и Камала Харрис.

«Несомненно, результаты выборов, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт. Но это косвенно, прямой связи я не вижу.

Если, как заявляет Трамп, что он еще до инаугурации сядет и решит вопрос с Россией и Украиной, то, значит, начнется оттепель и в спортивном мире. Будем ждать и надеяться.

Но мы должны возвращаться в спорт без ограничений, полноправно и с нашими основными атрибутами – флагом и гимном», – сказал депутат Госдумы РФ Свищев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
Политика
logoДональд Трамп
Камала Харрис
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