Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
Депутат Свищев заявил, что выборы в США косвенно повлияют на Россию в спорте.
5 ноября состоятся выборы президента США. На пост претендуют Дональд Трамп и Камала Харрис.
«Несомненно, результаты выборов, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт. Но это косвенно, прямой связи я не вижу.
Если, как заявляет Трамп, что он еще до инаугурации сядет и решит вопрос с Россией и Украиной, то, значит, начнется оттепель и в спортивном мире. Будем ждать и надеяться.
Но мы должны возвращаться в спорт без ограничений, полноправно и с нашими основными атрибутами – флагом и гимном», – сказал депутат Госдумы РФ Свищев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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