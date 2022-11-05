Семен Елистратов: «Питаю надежду поехать на Олимпиаду‑2026, хотя это пока далекая и призрачная мечта»

Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал о «призрачной мечте» выступить на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’ампеццо

«Питаю надежду на поездку на ОИ‑2026, хотя это пока далекая и призрачная мечта. Сейчас есть возможность развивать шорт‑трек внутри России.

Впереди этап Кубка России в моей родной Уфе, буду делать все от меня зависящее, чтобы больше привлечь людей, заполнить стадион. В городе многие знают о шорт‑треке, надеюсь, сделаем шоу», – сказал 32‑летний спортсмен.

«Этот сезон для меня обычный, как и любой другой после Олимпийских игр. Первые два месяца после Пекина была глубочайшая пустота внутри, но это нормальное состояние после такого турнира, тем более отчасти я выполнил задачи на Олимпиаде. Потом начал потихоньку тренироваться, а сейчас уже вернулся соревновательный ритм.

Самое главное – несмотря на отсутствие международных стартов, у меня нет проблем с мотивацией. Общаюсь со многими топовыми спортсменами из разных видов спорта, и они говорят, что не понимают, к чему готовятся в условиях отстранения. Отвечаю им, что готовиться надо к любым соревнованиям, даже если они чисто российские, – отметил Елистратов.

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