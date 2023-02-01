Руслан Захаров: «Не могу сказать, что научился настраиваться на этапы Кубка России. Хочется скорее вернуться на международную арену»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в конькобежном спорте Руслан Захаров объяснил, почему хочет вернуться на международные соревнования.

«Я 17 лет выступал на Кубках мира и чемпионатах мира, поэтому этот год для меня новый. Настраивать себя на соревнования нужно тоже чуточку по-другому.

Я не совсем доволен тем, как я подхожу к стартам, пока не могу сказать, что научился настраиваться на этапы Кубка России. Следующий сезон будет определяющим, хочется скорее вернуться на международную арену.

Мы часто боремся за места на пьедестале на международных стартах, как бы это громко ни звучало, лучшие должны соревноваться с лучшими, поэтому хочется бегать там.

Конечно, слежу за Кубком мира. Но в конькобежном спорте сложно сравнивать секунды – катки везде разные, качество льда везде разное, не будем кривить душой, мотивация у спортсменов на Кубке мира и на Кубке России совершенно разная, особенно для тех, кто много лет подряд выступал только на международных стартах», – заявил Захаров.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие