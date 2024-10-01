Союз конькобежцев России сократил карантин Кристине Силаевой для перехода в Казахстан

Союз конькобежцев России (СКР) сократил карантин российской конькобежке Кристине Силаевой, которая переходит в Казахстан.

Решение было принято в связи с замужеством спортсменки. Карантин, который отсчитывается с 3 июля 2023 года, сокращен до июня 2024-го.

Соответствующее решение будет отправлено в Международный союз конькобежцев (ISU).

При этом у конькобежки Елизаветы Голубевой, которая в 2023-м также перешла в Казахстан, остался срок в два года.