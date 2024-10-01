Союз конькобежцев России сократил карантин Кристине Силаевой для перехода в Казахстан
Союз конькобежцев России (СКР) сократил карантин российской конькобежке Кристине Силаевой, которая переходит в Казахстан.
Решение было принято в связи с замужеством спортсменки. Карантин, который отсчитывается с 3 июля 2023 года, сокращен до июня 2024-го.
Соответствующее решение будет отправлено в Международный союз конькобежцев (ISU).
При этом у конькобежки Елизаветы Голубевой, которая в 2023-м также перешла в Казахстан, остался срок в два года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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