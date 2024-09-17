Семен Елистратов: «Я призываю всех спортсменов, чтобы хоть как‑то вели соцсети и рассказывали о своих видах. Мы ничего не делаем в СМИ – это очень плохо»

Олимпийский чемпион Семен Елистратов призвал спортсменов быть активнее в медиа.

«Союз конькобежцев пытается делать гала‑шоу для привлечения внимания, организует пресс‑конференции, это важно и нужно. Что делаем мы, спортсмены, в СМИ? Ничего. Это очень плохо.

Сейчас есть отличная возможность популяризировать свой вид спорта через соцсети. Я призываю всех спортсменов, чтобы они хоть как‑то вели соцсети и рассказывали о своих видах», – рассказал чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Елистратов .