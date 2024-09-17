Семен Елистратов: «Я призываю всех спортсменов, чтобы хоть как‑то вели соцсети и рассказывали о своих видах. Мы ничего не делаем в СМИ – это очень плохо»
Олимпийский чемпион Семен Елистратов призвал спортсменов быть активнее в медиа.
«Союз конькобежцев пытается делать гала‑шоу для привлечения внимания, организует пресс‑конференции, это важно и нужно. Что делаем мы, спортсмены, в СМИ? Ничего. Это очень плохо.
Сейчас есть отличная возможность популяризировать свой вид спорта через соцсети. Я призываю всех спортсменов, чтобы они хоть как‑то вели соцсети и рассказывали о своих видах», – рассказал чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Елистратов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости