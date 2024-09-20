Николай Гуляев: «Семья Виктора Ана в Корее подвергается гонению со стороны чиновников. Его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России»
Гуляев заявил, что семья Виктора Ана подвергается гонениям в Южной Корее.
Виктор Ан (Ан Хен Су) – шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку, три золота он выиграл в составе сборной России после перехода из команды Южной Кореи.
«С Виктором Аном у нас, безусловно, остается связь. В России проходит Кубок Виктора Ана для молодых спортсменов, он записывает для него обращение на русском языке, желает успехов и здоровья участникам.
У меня была идея пригласить его поработать к нам, но он попросил этого не делать.
У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определенному гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», – сказал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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