Николай Гуляев: «Семья Виктора Ана в Корее подвергается гонению со стороны чиновников. Его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России»

Гуляев заявил, что семья Виктора Ана подвергается гонениям в Южной Корее.

Виктор Ан (Ан Хен Су) – шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку, три золота он выиграл в составе сборной России после перехода из команды Южной Кореи.

«С Виктором Аном у нас, безусловно, остается связь. В России проходит Кубок Виктора Ана для молодых спортсменов, он записывает для него обращение на русском языке, желает успехов и здоровья участникам.

У меня была идея пригласить его поработать к нам, но он попросил этого не делать.

У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определенному гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», – сказал глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.