Елистратов об общении с Виктором Аном: «Периодически переписываемся, какие-то вопросы по экипировке помогает решить»
Российский шорт-трекист рассказал о помощи Виктора Ана по вопросам экипировки.
Ан (имя при рождении – Ан Хен Су) получил гражданство РФ в 2011 году, после чего выиграл три золота на Олимпиаде-2014 в Сочи, в том числе в эстафетной четверке. Ранее он представлял Южную Корею, в составе которой трижды побеждал на Играх-2006 в Турине.
«Все-таки у нас была большая победа, это наивысшая награда. Какие-то отношения внутри четверки мы сохраняем, поздравляем с днем рождения. Периодически переписываемся, какие-то вопросы по экипировке помогает решить», – рассказал чемпион Сочи-2014 в эстафете Семен Елистратов.
Спортивную карьеру Ан завершил в 2020 году.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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