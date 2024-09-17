Елистратов об общении с Виктором Аном: «Периодически переписываемся, какие-то вопросы по экипировке помогает решить»

Российский шорт-трекист рассказал о помощи Виктора Ана по вопросам экипировки.

Ан (имя при рождении – Ан Хен Су) получил гражданство РФ в 2011 году, после чего выиграл три золота на Олимпиаде-2014 в Сочи, в том числе в эстафетной четверке. Ранее он представлял Южную Корею, в составе которой трижды побеждал на Играх-2006 в Турине.

«Все-таки у нас была большая победа, это наивысшая награда. Какие-то отношения внутри четверки мы сохраняем, поздравляем с днем рождения. Периодически переписываемся, какие-то вопросы по экипировке помогает решить», – рассказал чемпион Сочи-2014 в эстафете Семен Елистратов .

Спортивную карьеру Ан завершил в 2020 году.