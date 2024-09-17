Елистратов о российском шорт-треке: «Есть достойное подрастающее поколение. Наши секунды очень близки к мировым, мы где-то рядом, а в чем-то лучше»

Семен Елистратов считает, что в российском шорт-треке растет сильное поколение.

«У нас есть достойное подрастающее поколение, которое должно встать во главу лидерства. Ребята очень сильные, у нас невероятная, красивая борьба. Наши секунды очень близки к мировым, мы где-то рядом, а в чем-то лучше. Уверен, будет достойнейшая смена.

Я всегда говорю, что главная мотивация – любить то, чем занимаешься. Все остальные признаки к мотивации не имеют отношения. Мне кажется, сейчас неплохое время развивать спорт внутри страны, чем мы и занимаемся. Мы готовимся так, как будто завтра будут Олимпийские игры, нет никаких послаблений в этом вопросе», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Елистратов .

На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).