Елистратов о российском шорт-треке: «Есть достойное подрастающее поколение. Наши секунды очень близки к мировым, мы где-то рядом, а в чем-то лучше»
Семен Елистратов считает, что в российском шорт-треке растет сильное поколение.
«У нас есть достойное подрастающее поколение, которое должно встать во главу лидерства. Ребята очень сильные, у нас невероятная, красивая борьба. Наши секунды очень близки к мировым, мы где-то рядом, а в чем-то лучше. Уверен, будет достойнейшая смена.
Я всегда говорю, что главная мотивация – любить то, чем занимаешься. Все остальные признаки к мотивации не имеют отношения. Мне кажется, сейчас неплохое время развивать спорт внутри страны, чем мы и занимаемся. Мы готовимся так, как будто завтра будут Олимпийские игры, нет никаких послаблений в этом вопросе», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Елистратов.
На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости