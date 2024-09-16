«После «Титанов» меня узнают на улице больше, чем после Олимпийских игр». Елистратов об участии в шоу
Елистратов – олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке. Спортсмен принимал участие в шоу «Титаны» на канале ТНТ.
– Первый этап Кубка России будет в Уфе. Чувствуешь, что начнете скоро собирать аншлаг на соревнованиях?
– На последних соревнованиях в марте народу было очень много. Думаю, и времена с аншлагом на трибунах не за горами. Я стараюсь тоже привлекать к этому внимание. Рекламы не так много, как хотелось бы, но подвижки есть.
Кстати, после «Титанов» меня узнают на улице больше, чем после Олимпийских игр! Подходят и говорят: «Знаете, Семен, я вот в «Титанах» за вас болел». А я добавляю, что еще шорт-треком занимаюсь, зову на соревнования в Уфе.
– Что было самое сложное в шоу «Титаны» на телеканале ТНТ?
– Все, что связано с руками. Там на канатах надо висеть, еще что-то. А у меня ноги – основной инструмент!
– Руки-то обычно за спиной!
– Да! Вообще я офигел. По-другому и не скажешь. Для меня все стало шоком. Все испытания по-настоящему! – ответил Елистратов.
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