«После «Титанов» меня узнают на улице больше, чем после Олимпийских игр». Елистратов об участии в шоу

Семен Елистратов заявил, что после шоу «Титаны» его узнают больше, чем после ОИ.

Елистратов – олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке. Спортсмен принимал участие в шоу «Титаны» на канале ТНТ.

– Первый этап Кубка России будет в Уфе. Чувствуешь, что начнете скоро собирать аншлаг на соревнованиях?

– На последних соревнованиях в марте народу было очень много. Думаю, и времена с аншлагом на трибунах не за горами. Я стараюсь тоже привлекать к этому внимание. Рекламы не так много, как хотелось бы, но подвижки есть.

Кстати, после «Титанов» меня узнают на улице больше, чем после Олимпийских игр! Подходят и говорят: «Знаете, Семен, я вот в «Титанах» за вас болел». А я добавляю, что еще шорт-треком занимаюсь, зову на соревнования в Уфе.

– Что было самое сложное в шоу «Титаны» на телеканале ТНТ?

– Все, что связано с руками. Там на канатах надо висеть, еще что-то. А у меня ноги – основной инструмент!

– Руки-то обычно за спиной!

– Да! Вообще я офигел. По-другому и не скажешь. Для меня все стало шоком. Все испытания по-настоящему! – ответил Елистратов.