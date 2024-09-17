Гуляев о недопуске россиян на турниры ISU: «Есть ощущение, что мы дождемся какого-то потепления в отношении к нам»

Николай Гуляев ждет от ISU «потепления» в отношении российских спортсменов.

С 2022 года россияне отстранены от турниров Международного союза конькобежцев (ISU ). Под эгидой организации проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

«Мы готовимся не соревноваться между собой, хотя это немаловажно. Все-таки хотелось бы возвратиться на международную арену. Мне удалось прорваться на конгресс ISU в Лас-Вегас, там у меня была встреча с [президентом ISU] господином Кимом , но, к сожалению, это пока все.

Я не задавал вопросы, когда и на каких условиях мы вернемся, потому что понимал, что ответов я не получу. Есть ощущение, что мы дождемся какого-то потепления в отношении к нам. Как это будет происходить, пока непонятно, но что-то подсказывает, что оно будет.

Ждем совета ISU в конце сентября. Мы находимся в контакте с международной федерацией, показываем, что являемся частью международной семьи», – сказал президент Союза конькобежцев России Гуляев .