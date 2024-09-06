Журова о допуске россиян на закрытие Паралимпиады: «Я бы не посетила. В нынешних условиях нет ни флага, ни гимна – не надо придавать церемонии особое значение»

Светлана Журова объяснила, почему не пошла бы на церемонию закрытия Паралимпиады

Соревнования в Париже завершатся 8 сентября. Российские атлеты, которые выступали в нейтральном статусе, смогут посетить церемонию закрытия – при этом ранее их не приглашали на открытие Игр.

«Спортсмены сами решат, но я бы не посетила. Честно, не была ни на одной церемонии закрытия Игр, хоть у меня их было четыре. Потому что у меня были другие соревнования прямо после Олимпиады.

Церемония закрытия не считалась чем-то важным. В нынешних условиях там нет ни флага, ни гимна. Не надо ей придавать особое значение. Это устроено больше для телевизионной картинки. Что там делать, если тебя дома ждут?» – сказала депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .