Тарасова о российских паралимпийцах: «На церемонию закрытия Игр я бы на их месте не пришла»
Татьяна Тарасова заявила, что на месте паралимпийцев не пошла бы на закрытие Игр
8 сентября в Париже завершатся Паралимпийские игры-2024. Российские атлеты, которые участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе, смогут посетить церемонию закрытия. При этом ранее их не приглашали на открытие Игр.
«На церемонию закрытия я бы на их месте не пришла, я же ее (Паралимпиаду) не открывала», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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