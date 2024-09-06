Тарасова о российских паралимпийцах: «На церемонию закрытия Игр я бы на их месте не пришла»

Татьяна Тарасова заявила, что на месте паралимпийцев не пошла бы на закрытие Игр

8 сентября в Париже завершатся Паралимпийские игры-2024 . Российские атлеты, которые участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе, смогут посетить церемонию закрытия. При этом ранее их не приглашали на открытие Игр.

«На церемонию закрытия я бы на их месте не пришла, я же ее (Паралимпиаду) не открывала», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .