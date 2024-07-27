Журова об открытии Олимпиады: «Просто Содом и Гоморра, нужно было каждую минуту убирать детей от экрана»

Светлана Журова сравнила открытие Олимпиады в Париже с Содомом и Гоморрой.

Церемония проходила накануне, 26 июля.

«Нашла трансляцию, чтобы посмотреть открытие, там был очень сомнительный показ мод, это в их стиле, но нам это претит и отвратительно. Не понимаю, как мусульмане и христиане это смотрели, просто Содом и Гоморра, да и детей нужно было каждую минуту убирать от экрана.

Были и другие проблемы, церемония была сильно затянута, был дождь. Думаю, зрители, находившиеся там, не получили особого удовольствия. Они могут потребовать и деньги за билеты вернуть. Церемония была неоднозначная, и я организаторам не завидую», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады