Журова об открытии Олимпиады: «Просто Содом и Гоморра, нужно было каждую минуту убирать детей от экрана»

Теги Светлана Журова открытие Олимпиада-2024 Коньки/шорт-трек

Светлана Журова сравнила открытие Олимпиады в Париже с Содомом и Гоморрой.

Церемония проходила накануне, 26 июля.

«Нашла трансляцию, чтобы посмотреть открытие, там был очень сомнительный показ мод, это в их стиле, но нам это претит и отвратительно. Не понимаю, как мусульмане и христиане это смотрели, просто Содом и Гоморра, да и детей нужно было каждую минуту убирать от экрана.

Были и другие проблемы, церемония была сильно затянута, был дождь. Думаю, зрители, находившиеся там, не получили особого удовольствия. Они могут потребовать и деньги за билеты вернуть. Церемония была неоднозначная, и я организаторам не завидую», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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14 комментариев
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ахахахаха, а что делали твои дети у экрана? открытие Олимпиады у врагов, чо там увидеть захотели?😂😂😂
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Светик плакалась, кололась, но смотрела церемонию открытию никому не нужной Олимпиады во вражеском государстве
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Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус
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Т.е. нашли где-то трансляцию ненавистного и решили устроить "семейный просмотр"...
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Она не в России чтоли?))
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Как всегда придумывает многие вещи от себя. А трансляцию искала, чтобы свою желчь вылить наружу. Получилось.
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самое главное, неважно какое событие, дадут команду поливать , будут поливать, прикажут хвалить чушь собачью, будут хвалить
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У неё вроде ж детю 20 годиков.
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У нее детям 20 и 15 лет, например.
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Какие- такие экраны?
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Сколько же вас гадить наняли на наши деньги?
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Что ж так бомбануло то у многих?

Ну обыграли сценку, хотя, на мой взгляд и безвкусно, а в ответ получили вселенский вой моралфагов и ханжей.

Удивительно, как много в мире сектантов.
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Если бы у депутатов, чиновников и других запутинцев присутствовал мозг, то они давно бы поняли что народ так их любит, что всё ими сказанное принимает в штыки. Так что им надо действовать от обратного, если что-то надо зафоршмачить - хвали и наоборот.
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