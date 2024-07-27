Вице-премьер Италии: «Открыть Олимпиаду, оскорбив миллиарды христиан, было ужасным началом. Убогость»
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал убогим открытие Олимпиады в Париже.
Церемония прошла 26 июля.
«Открыть Олимпийские игры, оскорбив миллиарды христиан во всем мире, было поистине ужасным началом, дорогие французы. Убогость», – написал Сальвини, указав на сцену с открытия Игр, имитирующую «Тайную вечерю».
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
А оскорбить половину человечества можно)
Мол де христиане были гонимы 2000 назад за свои убеждения, а эти гонимы сегодня за свои.
Ну и у всех религиозников и консерваторов случилась бомбёжка задней поверхности тазобедренного сустава =)
"языческая"
Ясно.Понятно
пытаются качнуть общество.
т.е. по экспертному мнению скрепного димы, да аж с 2-мя фамилиями, большинство в Европе - неадекваты?...)