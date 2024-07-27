Вице-премьер Италии: «Открыть Олимпиаду, оскорбив миллиарды христиан, было ужасным началом. Убогость»

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал убогим открытие Олимпиады в Париже.

Церемония прошла 26 июля.

«Открыть Олимпийские игры, оскорбив миллиарды христиан во всем мире, было поистине ужасным началом, дорогие французы. Убогость», – написал Сальвини, указав на сцену с открытия Игр, имитирующую «Тайную вечерю».

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады