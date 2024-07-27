Вице-премьер Италии: «Открыть Олимпиаду, оскорбив миллиарды христиан, было ужасным началом. Убогость»

Теги открытие Олимпиада-2024 Политика Водные виды

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал убогим открытие Олимпиады в Париже.

Церемония прошла 26 июля.

«Открыть Олимпийские игры, оскорбив миллиарды христиан во всем мире, было поистине ужасным началом, дорогие французы. Убогость», – написал Сальвини, указав на сцену с открытия Игр, имитирующую «Тайную вечерю».

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

26 комментариев
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Ответ Satis
Агенты Кремля потихоньку выдают себя
Скорее всего просто адекватные люди
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Оскорблять нельзя только мусульман - остальных можно, они не так агрессивны 🤣
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Одного не могу понять - зачем они это сделали? И какое отношение это имеет к Олимпиаде? Деградация французской элиты похоже достигла апоГея.
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Оказывается ещё остались адекватные люди в Европе.
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Ответ igls54
Оскорблять нельзя только мусульман - остальных можно, они не так агрессивны 🤣
Ещё смуглых ребят нельзя называть по их происхождению, а то меньшинства запишут в расисты.
А оскорбить половину человечества можно)
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Ответ Tilo Wolf
Расскажите мне, не смотревшему, как они христиан оскорбили?
Был эпизод с отсылкой к тайной вечере. Только вместо апостолов были трансвеститы.
Мол де христиане были гонимы 2000 назад за свои убеждения, а эти гонимы сегодня за свои.
Ну и у всех религиозников и консерваторов случилась бомбёжка задней поверхности тазобедренного сустава =)
+8
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Расскажите мне, не смотревшему, как они христиан оскорбили?
+7
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Ответ icey_punk
языческой оргией
Олимпиада, Древняя Греция, Боги, мифы

"языческая"

Ясно.Понятно
+2
0
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Агенты Кремля потихоньку выдают себя
+21
-19
+2
Ответ Domian
Я ярый противник Кремля, но тут итальянец прав.
Именно так агент Кремля и написал бы.
+4
-2
+2
Ответ Potapson
Одного не могу понять - зачем они это сделали? И какое отношение это имеет к Олимпиаде? Деградация французской элиты похоже достигла апоГея.
кому то нужны провокации.
пытаются качнуть общество.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Оказывается ещё остались адекватные люди в Европе.
И их очень много. Просто орущее меньшинство с поддержкой глобалистов умело манипулирует повесткой дня.
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Ответ Tilo Wolf
Расскажите мне, не смотревшему, как они христиан оскорбили?
языческой оргией
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Ничего не имею против высмеивания религии, но не на олимпиаде, и не так убого. Это учесть для комиков, а не для представителей повесточки с женской грудью и бородой
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ща еще Трамп проснётся
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Ответ Юквэл
И это говорит страна где проходят лгбт парады.
А может он против этих ЛГБТ парадов , но сделать ничего не может
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там дя уде сказали что это был диоген или дионис короче это другое !!!!!!!!
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Против Губерниева миллиарда христиан мало.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Оказывается ещё остались адекватные люди в Европе.
"ещё остались"?!

т.е. по экспертному мнению скрепного димы, да аж с 2-мя фамилиями, большинство в Европе - неадекваты?...)
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Несть числа новостям и комментариям поп поводу этого шоу. После этого Всего Макрона(с определенными орфографическими и лингвистическими оговорками) вообще легко заподозрить в том, что он один из многочисленных адептов пастафарианства)
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