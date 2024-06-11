Светлана Журова: «Меня все устраивает в России, нет мысли уехать и никогда не было. В Европе не ощущается что-то духовное»

Теги Светлана Журова Коньки/шорт-трек

Светлана Журова рассказала, почему не хотела бы жить за границей.

«За границей была последней раз почти три года назад в Страсбуре на ПАСЕ. Правда, тогда были серьезные ограничения и удалось побывать только по работе.

Я много бывала в разных странах, даже год жила за рубежом. Но я не жилец там: у меня там не складывается ни душевно, ни вообще. Меня все устраивает в России. Что тогда, когда были талоны и голодное детство, что сейчас у меня нет мысли уехать и никогда не было. Как туризм – можно, но и то не все. В России больше приятных мест для отдыха. За границей найти более активный отдых непросто. У нас с этим легче.

Еще Россия лучше культурным наследием. Я православный человек и мне важны храмы. В России есть смесь культур и от этого ты получаешь запал уверенности в национальном единении. Такими моментами стоит искренне наслаждаться. В Европе же не только нет православных храмов, но и если есть, то зачастую больше надумано, чем искренне. Там не ощущается что-то духовное.

Моя душа связана с Россией. Есть даже люди, которые уезжают заграницу и понимают, что не находятся в покое с самим собой. Душа все равно не на месте. Слышала много историй, как люди уезжают туда и потом страшно страдают, хоть и не признаются

Я в Европе везде была почти и повторяться не хочется. Если будем допущены нормально до Олимпиады, то с радостью посещу.

Но если сейчас выбирать отдых в России или за границей, то у меня нет желания ехать в какую-то другую страну. Если я и поеду, то не из-за места, а из-за компании друзей. Хотела бы посетить только Китай и Бангладеш», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

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16 комментариев
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Там не ощущается что-то звонкое в кошельке, наверное, а не духовное?
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+15
Ага тебя с твоим мировоззрением там просто с руками оторвут 🤣
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Ну без скреп никуда.
Это понятное дело)
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А тут запах духовности в каждом подъезде...
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Зарплату там такую за простое холуйство и бессловесное низкопоклонство платить не будут, вот и все!
+7
-2
+5
Там не ощущается что-то духовное (с)
Нету Патриарха Япончика и пр?
Нет всяких Мразулиных?
Ой как там тяжко даже не предстваляю
+5
0
+5
Это потому что ты депутатка, а не детский тренер в провинции.
+3
0
+3
Вот зачем говорить про что-то духовное?))
Понятное дело, в России - лучше всего. Не потому, что тут на самом деле лучше всего, а просто потому что ты сама русская.
Французу в России, например, тяжело. Потому что никто не говорит по-французски, не ест французскую еду (буэ), разве что сыры и вино, но этого мало, никаких мелких обычаев, никто не играет в петанк в парках, ну и всё такое. Только идиот скажет, что ему тут тяжело потому, что "Россия - бездуховная", с его точки зрения. Нет, просто она другая.

Я бы не смог жить ни в какой другой стране. Не потому, что они плохие, а потому что там нет ничего родного. Вот и всё.
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Депутатов Госдумы все устраивает в современной России. Это идеальная страна для ИХ жизни. Так и запишем.
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Там же никто платить 5000 евро в месяц не будет, за то чтобы просто присутствовать в некой локации и иногда кнопку нажать по отмашке)
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Храмы, туризм, духовность - там бы хоть иногда им методички меняли
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И как они там еще не вымерли все? Фрейд просто мечтал о таком пациенте.
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> Что тогда, когда были талоны и голодное детство, что сейчас у меня нет мысли уехать и никогда не было.
@
>даже год жила за рубежом

>Слышала много историй, как люди уезжают туда и потом страшно страдают, хоть и не признаются

те самые невыдуманные истории о которых невозможно молчать.

так-то тут вообще хоть все подряд цитируй, многое противоречит тому, что сказано в прошлом предложении. но своего читателя и эти опусы найдут
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А нам зачем знать об этом? Ты ничего полезного, как депутат не сделала. А чесать языком, это профессия нынешних депутатов. Ещё деньги из бюджета качать на идиотские проекты. Так что давай, байки эти в школе рассказывай.
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После того как Талибы поделились опытом в сфере образования на ПМЭФ,даже я почувствовал необычайный прилив духовности,даже будучи большим скептиком и критиком нынешней власти.
Спасибо товарищу Путину за наше счастливое будущее!
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Ответ MironSM84
Ага тебя с твоим мировоззрением там просто с руками оторвут 🤣
И сожгут)
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