Светлана Журова: «Меня все устраивает в России, нет мысли уехать и никогда не было. В Европе не ощущается что-то духовное»

Светлана Журова рассказала, почему не хотела бы жить за границей.

«За границей была последней раз почти три года назад в Страсбуре на ПАСЕ. Правда, тогда были серьезные ограничения и удалось побывать только по работе.

Я много бывала в разных странах, даже год жила за рубежом. Но я не жилец там: у меня там не складывается ни душевно, ни вообще. Меня все устраивает в России. Что тогда, когда были талоны и голодное детство, что сейчас у меня нет мысли уехать и никогда не было. Как туризм – можно, но и то не все. В России больше приятных мест для отдыха. За границей найти более активный отдых непросто. У нас с этим легче.

Еще Россия лучше культурным наследием. Я православный человек и мне важны храмы. В России есть смесь культур и от этого ты получаешь запал уверенности в национальном единении. Такими моментами стоит искренне наслаждаться. В Европе же не только нет православных храмов, но и если есть, то зачастую больше надумано, чем искренне. Там не ощущается что-то духовное.

Моя душа связана с Россией. Есть даже люди, которые уезжают заграницу и понимают, что не находятся в покое с самим собой. Душа все равно не на месте. Слышала много историй, как люди уезжают туда и потом страшно страдают, хоть и не признаются

Я в Европе везде была почти и повторяться не хочется. Если будем допущены нормально до Олимпиады, то с радостью посещу.

Но если сейчас выбирать отдых в России или за границей, то у меня нет желания ехать в какую-то другую страну. Если я и поеду, то не из-за места, а из-за компании друзей. Хотела бы посетить только Китай и Бангладеш», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.