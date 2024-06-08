Журова о баннере с Исинбаевой в Париже: «Большинство назовет Елену как самого известного спортсмена и без привязки к тому, что сейчас происходит»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен Светлана Журова МОК прыжки с шестом Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Светлана Журова отреагировала на баннер с Еленой Исинбаевой в Париже.

Ранее в соцсетях появилось фото баннера к Олимпийским играм-2024. На нем изображена двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева с российским флагом.

«Исинбаева – самый популярный спортсмен из летних видов Олимпиады по сей день. Говорю сейчас только про женщин. Большинство назовет именно Елену как самого известного спортсмена и без привязки к тому, что сейчас происходит.

Вот если бы она появилась на рекламе с нейтральным флагом и олимпийскими кольцами, тогда это было бы перебор. А то, что она там с российским, здесь нет никакого политического контекста, что она член МОК (Международного олимпийского комитета) и уехала из России. Это с этим не связано! Но можно подумать, что это было умышленно.

Представляю, какой будет протест от Украины. Это серьезная провокация. Хотя не думаю, что реклама с ее фотографией долго провисит. Может, кто-то думает, что это французский флаг, ха-ха. Но мы-то знаем чей! Это дань уважения спортсменке, которая представляла Россию на Олимпиаде», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Неужели НОК Украины до сих пор не высказался по этому поводу? Это ж какая зрада!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий