Журова о безопасности россиян на ОИ-2024: «Никто не знает, что может произойти, русофобские настроения уже раскручены»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Анн Идальго Водные виды

Светлана Журова высказалась об угрозе безопасности россиян на ОИ-2024 в Париже.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе.

«Кто будет защищать наших спортсменов в случае каких-либо непредвиденных ситуаций? Мэр Парижа (Анн Идальго – Sports) ведь однозначно сказала: я обеспечить безопасность россиян почти не смогу, лучше вы не приезжайте. Для нее, как и для организаторов Олимпиады, это большая проблема и дополнительные расходы. Ведь если на Олимпиаде нет россиян, то и не надо переживать на этот счет.

А если они будут, то не знаешь, откуда что может прилететь. Никто не может спрогнозировать, как поведет себя какой-нибудь украинский болельщик и что он может кинуть в нашего спортсмена. Надеюсь, до этого не дойдет. Но ведь на самом деле никто не знает, что может произойти, русофобские настроения уже раскручены.

Франция еще почему не хочет, чтобы мы участвовали в Играх: потому что так или иначе будут говорить про наших спортсменов. А они хотят, чтобы говорили только про Олимпиаду и лишь в позитивном русле. И это правильно, на Олимпиаде должны говорить об Олимпиаде, а не о каких-либо проблемах. Это должен быть праздник, и поэтому мэр Парижа так и говорит: русские, не портите нам праздник.

Но при этом самое интересное, что они сами себе его портят, а не мы. И наше присутствие на Играх им кажется рискованным для полноценного праздника», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

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30 комментариев
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Продолжается субботний хит-парад депутатов клоунов.
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Самые большие русофобы - это вот такие депутаты, везде с охраной.
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Журова никак не успокоится ...
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Журова,отстаньте Вы уже от простых людей.Задолбали.
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Про безопасность расскажи 15 летней девочке и ее родителям из Читы
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Вы только посмотрите, что сделали с нашими игроками на Ролан Гаррос, добавила Журова
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Журова никак не успокоится ...
Пусть за конькобежцев не переживает - из других стран тоже никто выступать не будет ☝️
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Спортсмены вправе самостоятельно решить - не были ли напрасными десятки лет тяжелейших тренировок, стоит ли всё, о чем говорит Журова, того чтобы самому отказаться от своей мечты.
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Ответ Аврал
Продолжается субботний хит-парад депутатов клоунов.
Для меня будет праздник-когда Спортс перестанет печатать мнение бывшего офицера конвойной службы ФСИН Журовой и она уйдет заниматься своими домашними делами.
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Русофобские настроения раскручены в Думе и в Кремле. Все остальное это воображариум.
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Журова стала утомлять, депутатам сверху спустили указку кошмарить россиян ближе к ОИ
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Похоже, нашим думакам из Госмуды спустили одинаковые методички. Уж больно синхронно спивают Журова унд Валуев. Шерочка с машерочкой, чесслово.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Журова никак не успокоится ...
журофобские настроения накручивает
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Да, раскручены, только в Париже об этом никто не знает
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Ответ Сергей
Комментарий удален модератором
Жoпутат
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Ответ Konstantin-24 rus
Про безопасность расскажи 15 летней девочке и ее родителям из Читы
Это про что ?
Не в теме.
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Ответ Shnur
Вы только посмотрите, что сделали с нашими игроками на Ролан Гаррос, добавила Журова
Да - да! "....Раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом..."
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Комментарий удален модератором
не знаешь, не ##### тогда!😂😂😂
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История повторяется по спирали, в 1984 году была настоящая истерия по поводу безопасности советских спортсменов в ЛА...
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Больше, чем российские власти, для русофобии в мире не делает никто. Так что г-жа Журова пусть посмотрит на себя и своих коллег по кабинетам власти.
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Интрига, поедут наши конькобежцы в Париж или нет?
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И полилась желчь...
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Аннушка уже разлила масло
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Про то как 3 мигрантов совершили сексуальное насилие в отношении девочки. Так называемая внутренняя безопасность
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По мере приближения ОИ тема "унижения" (уже не работает) будет плавно заменяется темой "безопасности"...
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да, тысяча европейских не то нациков, не то террористов, в подполье ночами напролёт разрабатывают план Матрёшка.
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Комментарий удален модератором
Новую методичку же прислали, что не успела ознакомиться?
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прилететь может простым гражданам обеих стран в их домах, и гораздо серьезнее, но что-то депутаты не высказываются на этот счет. "всё по плану"
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