Журова о безопасности россиян на ОИ-2024: «Никто не знает, что может произойти, русофобские настроения уже раскручены»

Светлана Журова высказалась об угрозе безопасности россиян на ОИ-2024 в Париже.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе.

«Кто будет защищать наших спортсменов в случае каких-либо непредвиденных ситуаций? Мэр Парижа (Анн Идальго – Sports) ведь однозначно сказала: я обеспечить безопасность россиян почти не смогу, лучше вы не приезжайте. Для нее, как и для организаторов Олимпиады, это большая проблема и дополнительные расходы. Ведь если на Олимпиаде нет россиян, то и не надо переживать на этот счет.

А если они будут, то не знаешь, откуда что может прилететь. Никто не может спрогнозировать, как поведет себя какой-нибудь украинский болельщик и что он может кинуть в нашего спортсмена. Надеюсь, до этого не дойдет. Но ведь на самом деле никто не знает, что может произойти, русофобские настроения уже раскручены.

Франция еще почему не хочет, чтобы мы участвовали в Играх: потому что так или иначе будут говорить про наших спортсменов. А они хотят, чтобы говорили только про Олимпиаду и лишь в позитивном русле. И это правильно, на Олимпиаде должны говорить об Олимпиаде, а не о каких-либо проблемах. Это должен быть праздник, и поэтому мэр Парижа так и говорит: русские, не портите нам праздник.

Но при этом самое интересное, что они сами себе его портят, а не мы. И наше присутствие на Играх им кажется рискованным для полноценного праздника», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше