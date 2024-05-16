«Надеюсь, что удастся «продавить» МОК». Журова о заявлении России и Китая против политизации спорта

Теги Светлана Журова МОК Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова считает, что заявление России и Китая может повлиять на МОК.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором выступили против политизации спорта и его использования для дискриминации атлетов.

«Это может повлиять. Китай, как и Россия, – большая спортивная держава и лидер в мировом спорте, имеет вес.

Многих китайцев подговаривали не ехать на турниры в Россию, не общаться, не проводить соревнования. Многие понимают, что если Китай нас поддержит, то в этой борьбе мы не одни.

Это важное заявление, надеюсь, что удастся «продавить» [МОК]», – цитирует ТАСС депутата Госдумы и олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Журову.

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1 комментарий
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куда продавить? Продавливаем только МОК или антиполитизация спорта должна быть с обеих сторон? И, уж очень интересно, кто подговаривал китайцев?
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