«Надеюсь, что удастся «продавить» МОК». Журова о заявлении России и Китая против политизации спорта

Светлана Журова считает, что заявление России и Китая может повлиять на МОК.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором выступили против политизации спорта и его использования для дискриминации атлетов.

«Это может повлиять. Китай, как и Россия, – большая спортивная держава и лидер в мировом спорте, имеет вес.

Многих китайцев подговаривали не ехать на турниры в Россию, не общаться, не проводить соревнования. Многие понимают, что если Китай нас поддержит, то в этой борьбе мы не одни.

Это важное заявление, надеюсь, что удастся «продавить» [МОК]», – цитирует ТАСС депутата Госдумы и олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Журову.