Роман Ротенберг поделился эмоциями от инаугурации Владимира Путина.

Сегодня прошла церемония вступления в должность президента России.

Роман Ротенберг был приглашен на нее в качестве гостя.

«Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин: «Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!» – написал главный тренер СКА и «России 25».

Роман Ротенберг: «Путин – наш капитан, наш президент! Все граждане России уверены, что нам гарантированы достойная жизнь, стабильность. Мы стали одной из ведущих экономик мира»