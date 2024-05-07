Роман Ротенберг: «Как сказал Путин: «Мы единый и великий народ – вместе преодолеем преграды. Вместе победим!»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг Политика сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поделился эмоциями от инаугурации Владимира Путина.

Сегодня прошла церемония вступления в должность президента России.

Роман Ротенберг был приглашен на нее в качестве гостя.

«Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин: «Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!» – написал главный тренер СКА и «России 25».

Роман Ротенберг: «Путин – наш капитан, наш президент! Все граждане России уверены, что нам гарантированы достойная жизнь, стабильность. Мы стали одной из ведущих экономик мира»

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28 комментариев
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Йозе Марино настоящий патриот пример всем тренерам как надо работать шершавым
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"Вместе мы единый народ" - сказал поданный Его Величества с финским гражданством
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Под чутким руководством президента мы уже 20 лет героически преодолеваем все преграды, да что -то никак не преодолеем. Ну ничего, ещë 6 годков подождать, а там и в коммунизм шагнëм.
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+8
По концентрации маразма рюськемир переплюнул Совок поздних брежневских времён.
+9
-2
+7
Ответ Bzz Pvz
Путин, Ротенберг, Саня Овечкин - все наши руские пацаны!🇷🇺💪🏿
🤣
+5
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+5
Ответ Bzz Pvz
Путин, Ротенберг, Саня Овечкин - все наши руские пацаны!🇷🇺💪🏿
Ротенберги это вообще русичи из древних, из тех кто по пустыне ещё ходил.
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Мы... Опять этот "Мы"... Про кого именно этот "Мы" говорит? Про евреев?
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Товарищи из Спортса ,перестаньте уже цитировать Ротенберга!!! Это уже не смешно!!!
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Если бы роман сказал эти слова сидя в окопе я бы может и по верил а так очередной прогиб.
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Роман Кринженберг
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Такое ощущение, что даже, если ему сильно прилетит шайба в рот, он все равно будет говорить свою чушь.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Под чутким руководством президента мы уже 20 лет героически преодолеваем все преграды, да что -то никак не преодолеем. Ну ничего, ещë 6 годков подождать, а там и в коммунизм шагнëм.
Не 6, а 12.
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А если бы не сказал, что бы ты стал делать?
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было когда-то Как сказал великий Ленин....сегодня Путин...
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Редкий русский так гордится Россией как это делает гражданин Финляндии!)
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Уж что что, а в части воплощения в жизнь всего задуманного Йозе нет равных :)
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" Если радость на всех одна
На всех и одна беда"... Это в песне, в жизни несколько по другому - радуются тысячи, а бедствуют десятки миллионов.
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Ответ Евгений Исаев
Мы... Опять этот "Мы"... Про кого именно этот "Мы" говорит? Про евреев?
Называть себя в печатных изданиях «мы» имеют право только президенты, редакторы и больные солитером.
Марк Твен
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Кого там финны побеждать собрались?
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Путин ведь сказал!?👍 причём тут Йозе🤷
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Простая дежурная фраза. "Красивые" и "правильные" слова чиновника - и не более. Так приблизительно все чиновники ежедневно говорят с утра и до вечера. Не очень понятны только их дела в этом направлении.
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"Все говорят, что мы вместе.
Все говорят, но немногие знают, в каком". (с)
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Патриотический передоз.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Под чутким руководством президента мы уже 20 лет героически преодолеваем все преграды, да что -то никак не преодолеем. Ну ничего, ещë 6 годков подождать, а там и в коммунизм шагнëм.
ещё 15 лет прибавить с начало перестройки
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Ответ Евгений Исаев
Мы... Опять этот "Мы"... Про кого именно этот "Мы" говорит? Про евреев?
Конечно, про них самых.
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