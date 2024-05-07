Роман Ротенберг: «Как сказал Путин: «Мы единый и великий народ – вместе преодолеем преграды. Вместе победим!»
Роман Ротенберг поделился эмоциями от инаугурации Владимира Путина.
Сегодня прошла церемония вступления в должность президента России.
Роман Ротенберг был приглашен на нее в качестве гостя.
«Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин: «Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!» – написал главный тренер СКА и «России 25».
Роман Ротенберг: «Путин – наш капитан, наш президент! Все граждане России уверены, что нам гарантированы достойная жизнь, стабильность. Мы стали одной из ведущих экономик мира»
На всех и одна беда"... Это в песне, в жизни несколько по другому - радуются тысячи, а бедствуют десятки миллионов.
Марк Твен
Все говорят, но немногие знают, в каком". (с)