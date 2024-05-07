Ирина Винер: «Сегодня мы все чествуем избранного народом президента. Рада, что стала свидетелем по-настоящему знаменательного события»

Ирина Винер поздравила Путина с вступлением в должность президента России.

Сегодня в Кремле прошла инаугурация президента РФ.

«Я очень рада, что стала свидетелем и частью по-настоящему знаменательного события нашей страны! Сегодня мы все чествуем избранного народом президента – Владимира Владимировича Путина!

Владимир Владимирович, я сердечно поздравляю Вас с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации!

Тот выбор, который сделала наша многонациональная страна, свидетельствует о высочайшем доверии со стороны народа! Мы продолжаем связывать с Вами и Вашей деятельностью свое будущее, будущее своих детей, а также надежды на долгосрочное развитие!

Отдельно хочу поблагодарить Вас за тот неоценимый вклад в развитие отечественного спорта и отстаивание наших интересов на международной арене! Все ради величия России!

«Сегодня мы держим ответ перед тысячелетней историей, перед нашими предками. Они знали, что достичь настоящего величия можно только вместе со своим народом, со своей страной», – Владимир Путин.

Поздравляю! Вперед к победам!» – написала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики в телеграм-канале.

Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле