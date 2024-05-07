Ирина Винер: «Сегодня мы все чествуем избранного народом президента. Рада, что стала свидетелем по-настоящему знаменательного события»

Теги Владимир Путин Ирина Винер Политика Гимнастика

Ирина Винер поздравила Путина с вступлением в должность президента России.

Сегодня в Кремле прошла инаугурация президента РФ.

«Я очень рада, что стала свидетелем и частью по-настоящему знаменательного события нашей страны! Сегодня мы все чествуем избранного народом президента – Владимира Владимировича Путина!

Владимир Владимирович, я сердечно поздравляю Вас с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации!

Тот выбор, который сделала наша многонациональная страна, свидетельствует о высочайшем доверии со стороны народа! Мы продолжаем связывать с Вами и Вашей деятельностью свое будущее, будущее своих детей, а также надежды на долгосрочное развитие!

Отдельно хочу поблагодарить Вас за тот неоценимый вклад в развитие отечественного спорта и отстаивание наших интересов на международной арене! Все ради величия России!

«Сегодня мы держим ответ перед тысячелетней историей, перед нашими предками. Они знали, что достичь настоящего величия можно только вместе со своим народом, со своей страной», – Владимир Путин.

Поздравляю! Вперед к победам!» – написала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики в телеграм-канале.

Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ты за всех то не говори!
+62
-5
+57
Мерзость
+46
-5
+41
- Я люблю ПЖ
- А я его ещё больше ку! ©
+19
-4
+15
соревнования на самую глубокую глотку объявляются открытыми, пока Винер и Ротен оправдывают свои фамилии
+10
-1
+9
Ну если ты "Официальный Поставщик" Двора Его Императорского Величества то просто обязана "пасть ниц"..
+12
-3
+9
как же задолбали эти прихлебатели
+9
-3
+6
неоценимый вклад в развитие отечественного спорта

Неучастие в соревнованиях международных сильно помогает развиваться?
+7
-1
+6
Приехала изучить спрос на свой товар.
+7
-2
+5
Никогда такого не было и вот опять
+3
-2
+1
Свидетели Вовавы...
+5
-4
+1
«Вперед к победам!»
ГАЗ М-20 «Победа» — советский легковой автомобиль, серийно производившийся в 1946—1958 годах.
+2
-1
+1
Это было знаменательное событие - сказала Винер и рыгнула после банкета с 15-ю бутербродами с чёрной икрой на каждого участника, французскими сыра разных видов, испанским хамоном, шампанским Вдова Клико и иными изысками из категории "запрещёнка для народа".
+3
-2
+1
ну ёпта....как же без неё
+1
-1
0
Мы долго шли к этому знаменательному событию, и вот это наконец случилось!
+2
-2
0
Если бы президента избирали на спортсе, то васильич был бы аутсайдером
0
0
0
конкурс на самое глубокое приникновение яхыеа в сфинктр открыт. ротен уже выступила . следующий участник винер. ждем остальных.
0
0
0
все кто на долях, чо вам ещё говорить) начать в стране с судов, а там мама родная))) сумасшествие
0
0
0
Ответ Злой Руся
Ты за всех то не говори!
87 процентов так-то) остальные 13 тут сидят)
0
0
0
Ответ Юрий Плотников
Мерзость
Так тут половину новостей так можно назвать.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий