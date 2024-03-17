Светлана Журова: «Очень нелепо звучит предложение Макрона, когда на Олимпиаду не пустили наших спортсменов. Лицемерно и странно»

Светлана Журова назвала предложение Макрона о прекращении огня нелепым.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

«Очень нелепо звучит его предложение, когда на эту Олимпиаду не пустили наших спортсменов. Как-то странно выходит, нет?

Почему мы должны реагировать на призыв человека, который еще пару недель назад призывал ввести войска третьей страны на фронт СВО? Как-то лицемерно и странно это все выглядит.

Почему Макрон не может адресовать этот запрос украинцам? Этот Макрон очень странный, его слова действительно противоречат друг другу», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.