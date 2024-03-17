Светлана Журова: «Очень нелепо звучит предложение Макрона, когда на Олимпиаду не пустили наших спортсменов. Лицемерно и странно»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Государственная дума Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Светлана Журова назвала предложение Макрона о прекращении огня нелепым.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

«Очень нелепо звучит его предложение, когда на эту Олимпиаду не пустили наших спортсменов. Как-то странно выходит, нет?

Почему мы должны реагировать на призыв человека, который еще пару недель назад призывал ввести войска третьей страны на фронт СВО? Как-то лицемерно и странно это все выглядит.

Почему Макрон не может адресовать этот запрос украинцам? Этот Макрон очень странный, его слова действительно противоречат друг другу», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы. 

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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43 комментария
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надеюсь госпожа журова,в знак протеста,больше никогда не поедет в Европу.
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Журова рассуждает про лицемерие и нелепость. Ну ок...
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МОК допустил спортсменов России при соблюдении ими некоторых условий. Запрещают им участвовать только российские власти.
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Очень нелепо просить на время не кормить друг друга порохом. Действительно.

Очень нелепо искать в Журовой признаки интеллекта.
+16
-4
+12
Ответ dinm 8
надеюсь госпожа журова,в знак протеста,больше никогда не поедет в Европу.
И не отправит своих детей учиться в Штаты или Европу.
+8
-2
+6
Нелепо было читать от Журовой слова поддержки наркодиллера Квинси Промеса.
+7
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Ответ Лена Лина
Комментарий удален пользователем
Потому что для этого нет причин
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депутат Журова 🤮
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Депутат Светлана Сергеевна Журова одна из самых выдающихся интеллектуалов нашей родной Госдумы. Возможно, она не уступает в этом даже Николаю Сергеевичу Валуеву.
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Ответ D-M
МОК допустил спортсменов России при соблюдении ими некоторых условий. Запрещают им участвовать только российские власти.
А можно ссылку на новость, где российские власти запрешают участие?
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+2
Ответ burefan
Перечислишь эти условия?
Кому интересно, легко их и без меня найдет
+7
-6
+1
Ответ Max Volkov
чо коменты то трете, демократичные вы наши )) шестидневная война гугли изучай.
Не любят твои коменты модераторы😄
Вроде бы ничего такого крамольного ты не пишешь. Странно это.
+2
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Ответ Max Volkov
Комментарий удален модератором
Куда ввести войска?
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Ответ Max Volkov
чо коменты то трете, демократичные вы наши )) шестидневная война гугли изучай.
Коэффициент потерь никто не знает точный, это раз. Плотность населения тоже нужно учитывать, это два. Про то, что украинская армия свои штабы устраивает в больницах и жилых домах я тоже не слышал, это три.
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Завидую Светлане Журовой! С другой стороны она конечно работала, не на стройке и не на заводе, но работала. Теперь можно до конца жизни говорить глупости и бабло задницей кушать - депутат!
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Ответ Togliattinec
Какая точка зрения конкретно вас интересует?
Какая? Я задал конкретный вопрос пользователю этого сайта по поводу адекватности в высказываниях г-на Макрона. Ответа не получил, так как понимаю, что вопрос был больше риторический, а значит только дизлайки)
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Ответ dinm 8
надеюсь госпожа журова,в знак протеста,больше никогда не поедет в Европу.
Это другое
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Обе стороны лицемерны что макароны что всякие журовы рассуждающие о ценичных вещах отдаленно словно вобла это как в магазин сходить , а не поломанные человеческие жизни
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Ответ виталий богданович
Израиль первый напал на кого-то?
чо коменты то трете, демократичные вы наши )) шестидневная война гугли изучай.
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Ответ Dinamo_Tb
И закончится все тогда,когда вы выведите оттуда свои незванные войска.
Успокойся, Гиви... Теперь уже процесс запущен необратимый. До талого)
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Ответ виталий богданович
Коэффициент потерь никто не знает точный, это раз. Плотность населения тоже нужно учитывать, это два. Про то, что украинская армия свои штабы устраивает в больницах и жилых домах я тоже не слышал, это три.
ты время потрать нормально изучи вопрос что такое государство израиль и какую политику оно ведет по отношению к соседям. подсказка - действует точно так же как и россия и любая зубастая миллитаристическая страна в своих интересах. только отношение к этому разное. в случае с украиной истерику устроили хотя исторически обычный вооруженный конфликт каких еще десяток будет только в нашем веке.
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Ответ Max Volkov
Комментарий скрыт
Почему вы пытаетесь кого то упрекнуть в помощи стране которая защищется от наглого агрессора,нагло пришедшего к ней в дом?
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Ответ Beyond
Очень нелепо просить на время не кормить друг друга порохом. Действительно. Очень нелепо искать в Журовой признаки интеллекта.
А предложение России о рождественском перемирии 2023 года было принято Украиной?
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Ответ Dinamo_Tb
Почему вы пытаетесь кого то упрекнуть в помощи стране которая защищется от наглого агрессора,нагло пришедшего к ней в дом?
это к израилю то пришли в дом? )) ты в курсе как это государство вообще появилось и в ущерб чьих территорий? вот куда вы лезете коментить нифига не разбираясь даже базово?
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Ответ D-M
Кому интересно, легко их и без меня найдет
Ну тогда и не накидывай
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Ответ D-M
МОК допустил спортсменов России при соблюдении ими некоторых условий. Запрещают им участвовать только российские власти.
Комментарий удален пользователем
Ответ Verhovn
Да я как бы и не парюсь) Понимаю, что за аудитория под такими новостями комментарии строчит. Однако, иногда просто хочется понять, почему такая точка зрения? А в ответ одни минусы😄
Какая точка зрения конкретно вас интересует?
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Ответ Gonzo754
Куда ввести войска?
на мальдивы
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Ответ Bartez1986
Журова рассуждает про лицемерие и нелепость. Ну ок...
Она давно живёт в параллельной реальности.
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Ответ Verhovn
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
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