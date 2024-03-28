Елистратов об участии в Олимпиаде-2026: «Так далеко не заглядываю. Стараюсь получать удовольствие от того, чем занимаюсь каждый день»

Семен Елистратов ответил на вопрос об участии в Олимпиаде-2026 в Италии.

– , вопрос про вашу карьеру, все же много разговоров по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Вы сохраняете надежду выступить в Милане в 2026 году?

– До этого еще далеко. Неизвестно, как все будет. Как только завершается сезон, я обычно сажусь со своим тренером Андреем Ивановичем Максимовым – обсуждаем с ним, как мы бегали, и в это же время строим планы на будущее. Я так далеко не заглядываю. Стараюсь получать удовольствие от того, чем занимаюсь каждый день, и у меня это получается. Несмотря на мое имя и регалии, я езжу везде, выигрываю чемпионаты России, Спартакиаду, другие всероссийские соревнования.

– Вы говорили, что конкуренция на внутренней арене бешеная.

– Да, очень сильные ребята у нас подрастают. Конкуренция шикарная. Эти эмоции, которые я испытываю в борьбе с ребятами на финише... У меня нет такого, что я думаю о бессмысленности выступлений. Даже внутри России получаю кайф, а также большое удовлетворение от соревнований. Да, мы выступаем только на внутренних стартах, но все равно стараемся. У нас неплохие секунды.

Мы также развиваемся в медийном плане. Например, делаем приглашения в формате видео. Стараемся, пока есть хорошая возможность, развивать наш спорт внутри страны. Ребята и тренерский состав поддерживают это.

– Следите за тем, что происходит вокруг летней ?

– Нет. Честно говоря, вообще не слежу. Очень много работаю, чтобы расти как спортсмен, сдвинуться с той точки, на которой нахожусь. Более того, я вообще мало с кем из представителей летних видов спорта знаком. Не знаю, хорошо это или плохо, что я не слежу. Я просто стараюсь заниматься своим делом. Помимо спорта ведь еще учеба, семья. Все это совмещать... – сказал олимпийский чемпион по шорт-треку.