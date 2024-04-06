Журова о зарубежном финансировании теннисистов: «Они заложники ситуации. Я даже немного оправдываю их сейчас»
Светлана Журова высказалась о финансировании российских теннисистов.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.
«Теннисисты – заложники этой ситуации. Я даже немного оправдываю их сейчас. У них такая специфика, что практически нет соревнований, которые бы финансировались в России. Они живут и тренируются на Западе и вынуждены это делать, поскольку по-другому никак. И свои расходы они оплачивают сами. Поэтому претензии к ним предъявлять сложно.
У тенниса так будет всегда. И либо мы это принимаем, либо нужно всех сразу записывать в иноагенты. Такая специфика вида спорта», – сказала депутат Госдумы.
Чувствуете как это звучит? Дошли до того, что чтобы встать на защиту игроков от очевидно полоумных псевдо-патриотических обвинений со стороны лицемерных прихвостней, необходимо облачить свою защиту в такую вот полуизвиняющуюся форму "даже немного оправдываю". В конце могла бы добавить "пожалуйста, не бейте".
Бурные овации, прерываемые
очередным женским криком из толпы: "Смерть изменникам родины!"
1937 год.
среди теннисистов такую позицию ещё никто не высказывал, хотя они от провластной системы не зависят чуть более, чем полностью.
А ещё и с Забияко видосики выкладывает, из-за которых в Россию ей лучше не возвращаться.
Овечкин например или Головин
Еще иноагенты все те айтишники которые пишут коды для забугорных заказчиков
Иноагенты все те которые покупают автомобили которые производятся в недружественных странах и все те кто телефоны такие покупают. Ведь этими покупками способствуют росту экономики этих стран
Маразм крепчает по часам !