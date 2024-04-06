Журова о зарубежном финансировании теннисистов: «Они заложники ситуации. Я даже немного оправдываю их сейчас»

Светлана Журова высказалась о финансировании российских теннисистов.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Теннисисты – заложники этой ситуации. Я даже немного оправдываю их сейчас. У них такая специфика, что практически нет соревнований, которые бы финансировались в России. Они живут и тренируются на Западе и вынуждены это делать, поскольку по-другому никак. И свои расходы они оплачивают сами. Поэтому претензии к ним предъявлять сложно.

У тенниса так будет всегда. И либо мы это принимаем, либо нужно всех сразу записывать в иноагенты. Такая специфика вида спорта», – сказала депутат Госдумы.