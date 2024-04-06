Журова о зарубежном финансировании теннисистов: «Они заложники ситуации. Я даже немного оправдываю их сейчас»

Теги сборная России сборная России жен Светлана Журова Париж-2024 Политика Теннис

Светлана Журова высказалась о финансировании российских теннисистов.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, готовых поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Теннисисты – заложники этой ситуации. Я даже немного оправдываю их сейчас. У них такая специфика, что практически нет соревнований, которые бы финансировались в России. Они живут и тренируются на Западе и вынуждены это делать, поскольку по-другому никак. И свои расходы они оплачивают сами. Поэтому претензии к ним предъявлять сложно.

У тенниса так будет всегда. И либо мы это принимаем, либо нужно всех сразу записывать в иноагенты. Такая специфика вида спорта», – сказала депутат Госдумы.

Опрос

Если теннисисты поедут на Олимпиаду, они – команда иноагентов?
6990 голосов
Да
13%
Станислав Поздняков
Нет
87%
Дмитрий Губерниев

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32 комментария
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Крепостные обнаглели, деньги за рубежом получают из-за этого своего барина не слушают!!!
+68
-6
+62
Откуда пошла эта пурга про Финансирование западом наших теннистов? От Журовой. Сама придумала эту чушь и продолжает качать. Никто их не финансирует. Люди зарабатывают деньги за счёт призовых и рекламных контрактов. Именно Зарабатывают, а не получают различные стипендии от регионов и федерального центра.
+62
-7
+55
Ответ GLW
Крепостные обнаглели, деньги за рубежом получают из-за этого своего барина не слушают!!!
от руки кормящей отбились! Царь им не указ!
+38
-2
+36
Тем, что они зарабатывают вне России, обеспечивает им свободу действий и свободу слова. Журова , Поздняков и остальные сверху трясутся, что не могут на это повлиять. Зарабатываешь в России - значит скован делать и поступать как тебе скажут. Иначе в спецприемник для очистки мозгов
+35
-5
+30
"Даже немного оправдываю".
Чувствуете как это звучит? Дошли до того, что чтобы встать на защиту игроков от очевидно полоумных псевдо-патриотических обвинений со стороны лицемерных прихвостней, необходимо облачить свою защиту в такую вот полуизвиняющуюся форму "даже немного оправдываю". В конце могла бы добавить "пожалуйста, не бейте".
+23
-5
+18
Какой мрак
+18
-3
+15
Ответ GLW
Крепостные обнаглели, деньги за рубежом получают из-за этого своего барина не слушают!!!
Крик женщины из толпы: "Расстрелять как бешенных собак!"
Бурные овации, прерываемые
очередным женским криком из толпы: "Смерть изменникам родины!"
1937 год.
+14
-1
+13
Ответ Melnikov1968
Откуда пошла эта пурга про Финансирование западом наших теннистов? От Журовой. Сама придумала эту чушь и продолжает качать. Никто их не финансирует. Люди зарабатывают деньги за счёт призовых и рекламных контрактов. Именно Зарабатывают, а не получают различные стипендии от регионов и федерального центра.
Галкин тоже зарабатывает, проводя концерты, но он - иноагент. Никакой разницы.
+21
-9
+12
Им начхать на вас,чиновников .Они самодостаточны ,и могут делать ,что хотят
+12
-4
+8
Не надо их защищать, они сами справятся. Люди своим трудом добились возможности жить в Монако и смотреть на вас, клоунов, издалека.
+11
-3
+8
Ответ Vazuza
Галкин тоже зарабатывает, проводя концерты, но он - иноагент. Никакой разницы.
есть разница, Галкин открыто выражает несогласие с генеральной линией, что вызывает бурную реакцию у лояльных аппаратчиков.
среди теннисистов такую позицию ещё никто не высказывал, хотя они от провластной системы не зависят чуть более, чем полностью.
+8
-2
+6
А все хоккеисты живут за деньги США ))) но почему-то они легенды, а вот теннисисты предатели)
+6
-1
+5
Людоеды негодуют,что ничего не могут с этим поделать.
+6
-2
+4
Ответ Глеб Саратов
есть разница, Галкин открыто выражает несогласие с генеральной линией, что вызывает бурную реакцию у лояльных аппаратчиков. среди теннисистов такую позицию ещё никто не высказывал, хотя они от провластной системы не зависят чуть более, чем полностью.
Касаткина вполне определённо высказалась.
А ещё и с Забияко видосики выкладывает, из-за которых в Россию ей лучше не возвращаться.
+4
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Теннисисты в отличии от журовой на свои заработанные живут.И платят налоги в российский бюджет из которого журовой платят зарплату.
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Этого кого она заложниками назвала?! Оглянись, госпожа Журова! Заложники ситуации пролетают мимо ОИ, и всего и вся в мировом спорте... Ошиблась малость.
+8
-5
+3
Дык, записывайте их в иноагенты. А еще лучше - сразу в экстремисты, как ЛГБТшников и прочих несогласных. Тут вопросов быть не должно, это же вам не талибаны.
+4
-2
+2
Так не только теннисисты иноагенты а еще все те спортсмены которые играют за кордоном
Овечкин например или Головин
Еще иноагенты все те айтишники которые пишут коды для забугорных заказчиков
Иноагенты все те которые покупают автомобили которые производятся в недружественных странах и все те кто телефоны такие покупают. Ведь этими покупками способствуют росту экономики этих стран
Маразм крепчает по часам !
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Это Светик намекает на несовершенство законодательства - или собственные сложности в его трактовании?
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Российские теннисисты облегчённо вздохнули, сама Журова их немного оправдывает.
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Не рассказывайте этим особо одаренным про хоккеистов в НХЛ или нескольких ведущих футболистов зарубежных клубах. А то и у них проблемы начнутся.
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Отвалите от тенниса нафиг!
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Комментарий удален пользователем
что не чиновник то дурак
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Ответ Melnikov1968
Откуда пошла эта пурга про Финансирование западом наших теннистов? От Журовой. Сама придумала эту чушь и продолжает качать. Никто их не финансирует. Люди зарабатывают деньги за счёт призовых и рекламных контрактов. Именно Зарабатывают, а не получают различные стипендии от регионов и федерального центра.
Так Дудь тоже деньги от YouTube за просмотры получает. И этого оказалось достаточно
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