Не со всеми российскими фигуристами провели консультации до подачи апелляции в CAS от их имени. Как минимум двое узнали об этом постфактум («Матч ТВ»)

Как минимум 2 фигуриста из России не знали о подаче апелляции в CAS от их имени.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России (ФФКР), не со всеми российскими спортсменами, выступавшими в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине, были проведены консультации перед подачей апелляций в Спортивный арбитражный суд (CAS) от их имени.

Отмечается, что как минимум двое из них узнали о самом факте подачи постфактум, после публикации релиза суда. Ранее CAS зарегистрировал четыре апелляции на решение о пересмотре итогов турнира: три со стороны России, в том числе от самих фигуристов, и одну от Канады.

Ранее сборная России лишилась золота командного турнира и переместилась на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Помимо нее за команду выступали Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александр Галлямов и Анастасия Мишина.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?