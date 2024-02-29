Не со всеми российскими фигуристами провели консультации до подачи апелляции в CAS от их имени. Как минимум двое узнали об этом постфактум («Матч ТВ»)
Как минимум 2 фигуриста из России не знали о подаче апелляции в CAS от их имени.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России (ФФКР), не со всеми российскими спортсменами, выступавшими в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине, были проведены консультации перед подачей апелляций в Спортивный арбитражный суд (CAS) от их имени.
Отмечается, что как минимум двое из них узнали о самом факте подачи постфактум, после публикации релиза суда. Ранее CAS зарегистрировал четыре апелляции на решение о пересмотре итогов турнира: три со стороны России, в том числе от самих фигуристов, и одну от Канады.
Ранее сборная России лишилась золота командного турнира и переместилась на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Помимо нее за команду выступали Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
Зато в случае проблемы- сам травмировался, сам решил, сам назначил себе таблетки ((
Возможно, что никто из них не знал об этом...
Они для них не более, чем инструмент для решения своих дел.
---- Апелляции бывают либо от имени юридического лица либо от имени физического (или нескольких физических). Поскольку команда ОКР не является юридическим лицом, то апелляция подана группой физических лиц с личной подписью каждого лица.