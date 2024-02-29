Не со всеми российскими фигуристами провели консультации до подачи апелляции в CAS от их имени. Как минимум двое узнали об этом постфактум («Матч ТВ»)

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России ФФКР CAS Олимпиада-2022 Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Как минимум 2 фигуриста из России не знали о подаче апелляции в CAS от их имени.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России (ФФКР), не со всеми российскими спортсменами, выступавшими в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине, были проведены консультации перед подачей апелляций в Спортивный арбитражный суд (CAS) от их имени. 

Отмечается, что как минимум двое из них узнали о самом факте подачи постфактум, после публикации релиза суда. Ранее CAS зарегистрировал четыре апелляции на решение о пересмотре итогов турнира: три со стороны России, в том числе от самих фигуристов, и одну от Канады.

Ранее сборная России лишилась золота командного турнира и переместилась на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Помимо нее за команду выступали Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александр Галлямов и Анастасия Мишина.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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45 комментариев
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Судя по полному забвению других участников командных соревнований (в отличии от Валиевой) к ним относятся как к безгласному мусору. Чему они и сами в полной мере способствуют отсутствием комментариев. Можно даже всерьез подумать что командные соревнования состояли из выступления исключительно одной Валиевой.
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То есть от их имени что-то подали, а их даже не спросили?) Какая прелесть, это тоже запад виноват?
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Ответ Alexander2022
Как на соседней ветке утверждают некоторые, это провокации запада)
Бездарных российских чиновников подкинули нам Байден с Макроном для дискредитации отечественного спорта (и не только), это же очевидно всем зрителям 60 минутки ненависти со Скабеевой
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Ну это уже совсем край
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Как на соседней ветке утверждают некоторые, это провокации запада)
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… что в очередной раз доказывает, что спортсмен- самое последнее и незащищенное звено в системе ФФКР.
Зато в случае проблемы- сам травмировался, сам решил, сам назначил себе таблетки ((
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Сейчас еще что-нибудь влепят за подделку подписей и заявлений )
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Как минимум 2 фигуриста из России не знали о подаче апелляции в CAS от их имени.))

Возможно, что никто из них не знал об этом...
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Комментарий скрыт
Нет, потому что сфальсифицировали подпись двух спортсменов на апелляции, а это уже полный писец.
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Когда у нас чиновники с людьми считались?
Они для них не более, чем инструмент для решения своих дел.
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Ответ exitor
Комментарий скрыт
Не лепи хрень. Спортс только перепечатывает чужие сообщения и указывает источник.
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А потом не только апелляцию в CAS подадут от имени фигуристов без согласия.
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Имя фигуристов при подаче апелляции используют но сами фигуристы не в курсе?Замечательно.Тут уже никакие происки Запада не нужны ,свои вредят хорошо
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Вот так честно и по закону работают наши Юристы
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Ответ RMandYNWA
… что в очередной раз доказывает, что спортсмен- самое последнее и незащищенное звено в системе ФФКР. Зато в случае проблемы- сам травмировался, сам решил, сам назначил себе таблетки ((
А в какой сфере у нас простые люди - не последние и защищенные?
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Ответ Viks
То есть кто-то подмахнул апелляцию за двоих??? ---- Апелляции бывают либо от имени юридического лица либо от имени физического (или нескольких физических). Поскольку команда ОКР не является юридическим лицом, то апелляция подана группой физических лиц с личной подписью каждого лица.
Полагаю, они просто ранее подписали доверенность, позволяющую юристам действовать от их имени, подавать иски и подписывать документы. По-хорошему их должны были поставить в известность, где за них подписываются. Но это не делает подпись незаконной.
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Ответ Savarona25
Судя по полному забвению других участников командных соревнований (в отличии от Валиевой) к ним относятся как к безгласному мусору. Чему они и сами в полной мере способствуют отсутствием комментариев. Можно даже всерьез подумать что командные соревнования состояли из выступления исключительно одной Валиевой.
Кто-то из мальчиков говорил, что сразу, как стало известно ,что у КВ найден допинг, всю команду собрали и" провели консультацию" Вот и молчат.
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То есть кто-то подмахнул апелляцию за двоих???
---- Апелляции бывают либо от имени юридического лица либо от имени физического (или нескольких физических). Поскольку команда ОКР не является юридическим лицом, то апелляция подана группой физических лиц с личной подписью каждого лица.
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Ответ Александр Иванов
И? У всех членов командника есть соцсети - и что-то никто не выразил несогласия с апелляцией.
апелляция подана группой физических лиц с личной подписью каждого лица.
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И вообще слово консультащия здесь не подходит.
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Ответ Антон Сватковский
Строго говоря, это не обязательно (хотя было бы вежливо). Если бы кто-то даже выступил против (с аргументацией "и с бронзой согласны"), само по себе это не основание такую апелляцию в суде не принимать. А вот если еще и подписи за них поставили, это другое дело.
апелляция подана группой физических лиц с личной подписью каждого лица.
+4
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Позорище!
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Комментарий скрыт
Край потому, что " без меня меня женили".
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Жулин точно не в курсе, ему же плевать на медаль
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Ответ Viks
Чушь не лепи. Это обращение в суд, а не жалоба в партком.
Уважаемый, чушь лепите вы. Если иск в суд подают не все , а какая-то часть, то это инициативная группа . А в данном случае вообще неизвестно кто и от кого подавал эту аппеляцию. как-то Это смахивает на то, что наше ФФКРвыступила в роли инициативной группы т.к. спортсмены вообще об этом не знали.
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Ответ Мороженко
Жулин точно не в курсе, ему же плевать на медаль
Жулин в команднике и не выступал конечно ему пофиг
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Ответ Savarona25
Судя по полному забвению других участников командных соревнований (в отличии от Валиевой) к ним относятся как к безгласному мусору. Чему они и сами в полной мере способствуют отсутствием комментариев. Можно даже всерьез подумать что командные соревнования состояли из выступления исключительно одной Валиевой.
А к Камиле как отнеслись, если провалили заранее выигрышное дело, и не смогли защитить защищенное лицо? Они только свои задницы спасают и больше ничего.
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Ответ Katerina Sunny
А потом не только апелляцию в CAS подадут от имени фигуристов без согласия.
Наша песня хороша, начинай сначала))
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Ответ Savarona25
Судя по полному забвению других участников командных соревнований (в отличии от Валиевой) к ним относятся как к безгласному мусору. Чему они и сами в полной мере способствуют отсутствием комментариев. Можно даже всерьез подумать что командные соревнования состояли из выступления исключительно одной Валиевой.
Фигуристы РФ - это собственность федерации. Кого угодно из них могут вознести, кого угодно - утопить. И отношение соответствующе. Я это отчётливо поняла на жеребьёвке к ЧР 21. За редким исключением типа очень блатных как Диана с Девисом.
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Ответ Мария Буравцева
Полагаю, они просто ранее подписали доверенность, позволяющую юристам действовать от их имени, подавать иски и подписывать документы. По-хорошему их должны были поставить в известность, где за них подписываются. Но это не делает подпись незаконной.
Такой вариант юридически возможен.
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