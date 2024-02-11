Фаткулина о нейтральном статусе: «Люди, которые осуждают, не понимают, о чем говорят. Мы в свободной стране живем, у каждого должен быть выбор»

Ольга Фаткулина считает, что спортсменов не стоит осуждать за нейтральный статус.

– Не было желания уехать куда-нибудь, поменять спортивное гражданство?

– Сколько я тренировалась, сколько бегала – не было у меня таких мыслей. Но я настолько патриот, я даже из Челябинска в Москву переехать не смогла! Меня тянет в Челябинск.

– Когда узнала, что ребята перешли в другие сборные, что Сергей Клевченя будет работать с Казахстаном, удивилась?

– Удивилась, звонила ему, спрашивала. Но я очень спокойно к этому отношусь. Каждый делает свой выбор. И те люди, которые осуждают, что спортсмены едут без гимна и без флага выступать, они просто не понимают, о чем говорят. Мне это дико, если честно.

Мы в свободной стране живем. У каждого должен быть выбор. Грустно, что мы теряем спортсменов, тренеров, но такова жизнь, – сказала олимпийский призер Сочи-2014 в конькобежном спорте Ольга Фаткулина.