Фаткулина о нейтральном статусе: «Люди, которые осуждают, не понимают, о чем говорят. Мы в свободной стране живем, у каждого должен быть выбор»

Теги Сергей Клевченя сборная России жен (коньки) Ольга Фаткулина сборная Казахстана жен Политика натурализация Матч ТВ Коньки/шорт-трек

Ольга Фаткулина считает, что спортсменов не стоит осуждать за нейтральный статус.

– Не было желания уехать куда-нибудь, поменять спортивное гражданство?

– Сколько я тренировалась, сколько бегала – не было у меня таких мыслей. Но я настолько патриот, я даже из Челябинска в Москву переехать не смогла! Меня тянет в Челябинск.

– Когда узнала, что ребята перешли в другие сборные, что Сергей Клевченя будет работать с Казахстаном, удивилась?

– Удивилась, звонила ему, спрашивала. Но я очень спокойно к этому отношусь. Каждый делает свой выбор. И те люди, которые осуждают, что спортсмены едут без гимна и без флага выступать, они просто не понимают, о чем говорят. Мне это дико, если честно.

Мы в свободной стране живем. У каждого должен быть выбор. Грустно, что мы теряем спортсменов, тренеров, но такова жизнь, – сказала олимпийский призер Сочи-2014 в конькобежном спорте Ольга Фаткулина.

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19 комментариев
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В свободной , точно ? Есть вопросы
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Умница.
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В свободной ,но есть ньюанс ...
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Не быть ей депутатом...
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Ответ molot p
Комментарий скрыт
Она на суои и едет. На чьи еще?
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Конечно. Но это значит, что и относиться к делающим выбор можно по-разному. И осуждать в том числе
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Ответ Vyacheslav Filippov
В свободной ,но есть ньюанс ...
олданс
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А что уже и нас освободили вслед за соседями.
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В какой стране она живет, вот что интересно
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На редкость адекватно.
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Ох уж этот свободный суровый Уральский город Челябинск
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Нет выборов региональных властей. На выборы президента пускают только тех, кого согласовали в администрации президента. Любые массовые собрания кроме тех что в поддержку власти запрещаются. За пост с критикой власти можно получить больше чем за убийство. Адвокатов привлекают как соучастников. Прямо оплот свободы
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Да нет сейчас свободных стран, везде есть свои запреты
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