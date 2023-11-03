Ольга Фаткулина: «Коньки «встанут», если у нас не будет международных соревнований»

Ольга Фаткулина скептически оценила перспективы конькобежного спорта в России.

Сейчас россияне не допускаются к соревнованиям под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Как вообще живешь? Сейчас призовых значительно меньше.

– Прискорбно все это. Родила, вернулась, а нас везде понизили по выплатам. Начинаю с низов. Выживаю благодаря тому, что муж зарабатывает. Бегаю в удовольствие, конькобежная зарплата особо уже не держит.

– Молодые будут уходить, если ситуация с изоляцией продолжится?

– Думаю, будут уходить те, кто успел вкусить то, как все было хорошо. Молодые просто будут подтягиваться.

Но результатов не будет, потому что нет мирового соперничества, не хочется никому на международном уровне попу порвать, коньки «встанут», если у нас не будет международных соревнований, этапов Кубка мира, – сказала серебряный призер Сочи-2014 Фаткулина.