Умерла 20-летняя российская шорт-трекистка Анастасия Середа

Теги шорт-трек ФКСР (Союз конькобежцев России) сборная России жен (шорт-трек) ТАСС Коньки/шорт-трек

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа ушла из жизни в 20 лет.

В 2022 году спортсменка победила на Кубке России в составе эстафетной команды.

«Большую утрату понесла конькобежная семья – не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», – говорится в телеграм-канале Союза конькобежцев России.

Личный тренер Середы Марина Яшина рассказала, что спортсменка месяц провела в больнице.

«Анастасия заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы. Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла.

Точный диагноз мне неизвестен. Сегодня ее должны привезти в Саранск, на завтра запланированы похороны. Произошла ужасная трагедия», – сказала Яшина. 

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