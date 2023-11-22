Путин наградил шестикратную олимпийскую чемпионку Скобликову-Полозкову орденом Александра Невского

Владимир Путин наградил Лидию Полозкову-Скобликову орденом Александра Невского.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту удостоена награды за вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Лидия Полозкова-Скобликова шесть раз побежала на Олимпийских играх и 12 – на чемпионатах мира.