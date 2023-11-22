Российские шорт-трекисты заказали ролик в интернете с участием африканцев для привлечения внимания к Кубку России

Теги шорт-трек видео сборная России (шорт-трек) Кубок России Матч ТВ Владимир Балбеков Коньки/шорт-трек

Российские шорт-трекисты заплатили за ролик в интернете с участием африканцев, чтобы привлечь внимание к Кубку России. 

Об этом рассказал чемпион России по шорт-треку Владимир Балбеков.

— Идея была моя. Реализовали вместе с Иваном Посашковым. Увидели этих африканских ребят на просторах интернета и решили хоть как‑то привлечь внимание к нашему виду спорта. Это российский бизнес, у них есть ИП в России.

Решили разнообразить информационное пространство, думаю, что получилось. Взяли дело в свои руки! Получили только одобрение от коллег и тренеров, они даже подгоняли нас, чтобы мы скорее это выложили.

— Кто заплатил?

— Скинулись командой, которая у нас есть в Уфе, и заплатили, — сказал Балбеков.

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1 комментарий

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Данил
Африканцы поднимают с колен русский шорт-трек! Ваканда фореве!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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