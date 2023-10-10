Семен Елистратов: «Верю и надеюсь, что в светлом будущем мы будем выступать на международной арене»

Теги ISU шорт-трек сборная России (шорт-трек) Семен Елистратов Коньки/шорт-трек

Семен Елистратов заявил, что надеется вернуться на международную арену.

Сегодня стало известно, что ISU не стал обсуждать на заседании организации вопрос допуска российских спортсменов к турнирам. Россияне отстранены с марта 2022 года. 

«В любом случае, как бы ни сложилось, считаю, что нужно быть честным перед самим собой, перед тренерским штабом и теми, кто меня поддерживает.

В период без международных стартов я все равно не даю себе расслабиться. Конечно, верю и надеюсь, что в светлом будущем мы будем выступать на международной арене», – сказал олимпийский чемпион по шорт-треку.

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