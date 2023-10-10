Семен Елистратов: «Верю и надеюсь, что в светлом будущем мы будем выступать на международной арене»
Семен Елистратов заявил, что надеется вернуться на международную арену.
Сегодня стало известно, что ISU не стал обсуждать на заседании организации вопрос допуска российских спортсменов к турнирам. Россияне отстранены с марта 2022 года.
«В любом случае, как бы ни сложилось, считаю, что нужно быть честным перед самим собой, перед тренерским штабом и теми, кто меня поддерживает.
В период без международных стартов я все равно не даю себе расслабиться. Конечно, верю и надеюсь, что в светлом будущем мы будем выступать на международной арене», – сказал олимпийский чемпион по шорт-треку.
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