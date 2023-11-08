Журова об апелляции ОКР в CAS: «Мне кажется, МОК хочет переложить ответственность на суд. Опровергнуть его решение другим странам будет сложно»

Светлана Журова считает, что МОК хочет переложить на CAS вопрос о допуске россиян.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК.

«Кто-то спросит, зачем мы тратим время и деньги на эти суды? Но для нас это возможность говорить публично и еще раз продемонстрировать циничность этой истории. Русские и все остальные стоят по разные баррикады, и все, что можно им, нельзя русским. Вот так было озвучено МОК. А почему, можно узнать? Где самый справедливый и гуманный суд? Вот сейчас мы и будем на него надеяться.

У меня есть предположение: а может быть, МОК хочет, чтобы суд принял решение о допуске? Ведь опровергнуть и опротестовать решение суда Украине и другим странам будет крайне сложно. Все-таки на членов МОК может быть оказано давление, а судья должен быть честным, справедливым и придерживаться законности и правовых норм.

И мне кажется, что МОК, будучи под давлением, хочет переложить ответственность за это решение на CAS. И тогда МОК скажет: «Русские и белорусы выступают под флагами точно так же, как Израиль», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?