Журова об апелляции ОКР в CAS: «Мне кажется, МОК хочет переложить ответственность на суд. Опровергнуть его решение другим странам будет сложно»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России ОКР CAS Коньки/шорт-трек

Светлана Журова считает, что МОК хочет переложить на CAS вопрос о допуске россиян.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК.

«Кто-то спросит, зачем мы тратим время и деньги на эти суды? Но для нас это возможность говорить публично и еще раз продемонстрировать циничность этой истории. Русские и все остальные стоят по разные баррикады, и все, что можно им, нельзя русским. Вот так было озвучено МОК. А почему, можно узнать? Где самый справедливый и гуманный суд? Вот сейчас мы и будем на него надеяться.

У меня есть предположение: а может быть, МОК хочет, чтобы суд принял решение о допуске? Ведь опровергнуть и опротестовать решение суда Украине и другим странам будет крайне сложно. Все-таки на членов МОК может быть оказано давление, а судья должен быть честным, справедливым и придерживаться законности и правовых норм.

И мне кажется, что МОК, будучи под давлением, хочет переложить ответственность за это решение на CAS. И тогда МОК скажет: «Русские и белорусы выступают под флагами точно так же, как Израиль», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

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5 комментариев

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Katerina Sunny
О каком допуске речь? ОКР подал апелляцию на приостановку членства в МОК. Про допуск спортсменов ждут решения сверху.
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Alexander2022
И главное, Журова не считает циничным захватывать территории, нарушая тем самым международные соглашения, под которыми Россия подписывалась. Депутат от бога
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Александр Константинов
Интересная теория. Но есть один нюанс. CAS уже забанил наших футболистов, сославшись на внутренние правила ФИФА. Что мешает ему забанить всех наших спортсменов, сославшись на олимпийскую хартию о нарушении олимпийского перемирия?
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Alexander2022
Ответ Katerina Sunny
О каком допуске речь? ОКР подал апелляцию на приостановку членства в МОК. Про допуск спортсменов ждут решения сверху.
Это же Журова. Не факт, что она понимает, что сама говорит, повторяя заранее написанные речи)
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