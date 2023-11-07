Руслан Мурашов: «Почти каждый день снятся этапы Кубка мира. Конечно, когда так резко отняли международные старты, скучаешь»

Конькобежец Руслан Мурашов рассказал, что ему снятся международные старты.

– В последнее время мне почти каждый день во снах снятся этапы Кубка мира, как я общаюсь с Кьелдом Нюйсом, японцами... Даже не знаю, на каком языке это происходит, ха-ха.

Когда с хоккеем я завязал, тоже сны снились. В голове нейронные связи остаются и выдают такое. Когда резко у нас отняли этапы Кубка мира, понятно, скучаешь. Там все интереснее, эмоциональнее, волнительнее, чем внутри страны.

– По вниманию болельщиков скучаете? Все же вас там знают, любят. Тут у нас совсем уж узкая аудитория.

– Думаю, есть такая зависимость тоже. Там постоянно подходят дети, люди в смешных шапках. По таким болельщикам очень скучаю.

– Спартакиада сильнейших греет в плане мотивации?

– Пока к этому двоякое отношение. Сезон получается растянутым. Чемпионат России в декабре, потом чемпионат России в январе и феврале, а везде нужно быть в хорошей форме.

Если бы все эти три старта укладывались в два месяца, было бы проще держать пик формы, три месяца – это уже долго. Непонятно, к чему готовиться, – сказал чемпион мира 2019 года.