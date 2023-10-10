Мурашов о недопуске от ISU: «Даже если не будет международных соревнований, надеюсь, нас не бросят без поддержки, в том числе финансовой»

Теги сборная России (коньки) ISU Руслан Мурашов Коньки/шорт-трек

Конькобежец Руслан Мурашов надеется, что спортсменов не оставят без поддержки.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

«Даже если не будет международных соревнований, надеюсь, нас не бросят без поддержки, в том числе финансовой. Опускать руки я не собираюсь», – сказал чемпион мира 2019 года Мурашов.

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