Мурашов о недопуске от ISU: «Даже если не будет международных соревнований, надеюсь, нас не бросят без поддержки, в том числе финансовой»

Конькобежец Руслан Мурашов надеется, что спортсменов не оставят без поддержки.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

«Даже если не будет международных соревнований, надеюсь, нас не бросят без поддержки, в том числе финансовой. Опускать руки я не собираюсь», – сказал чемпион мира 2019 года Мурашов.