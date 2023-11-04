Данила Семериков: «Спартакиада – не цель для меня. Мотивироваться только призовыми, когда строишь карьеру, неправильно»

Конькобежец Данила Семериков заявил, что титулы для него важнее призовых.

После Олимпиады в Пекине Семериков не выступал на российских турнирах. Накануне он выступил на Кубке России и стал третьим на дистанции 5000 м.

– У меня была задача – отобраться на чемпионат России, для этого нужно было выступить на соревнованиях. Этот этап Кубка России мне подходил, потому что по его итогам можно отобраться на масс-старт и на «пятерку».

– Дальше какие планы?

– Вернусь в Китай, буду готовиться там. Потом планирую прилететь на чемпионат России.

– А Спартакиада?

– Чемпионат России – это титул. Спартакиада – я пока не понимаю, что это.

– Многие скажут: «Спартакиада – это деньги».

– Но титул важнее. Мне себе надо было объяснить, почему я до сих пор бегаю на коньках, думаю, чемпионат России для этого подойдет. По Спартакиаде — возможно, да, возможно, нет. Она не цель для меня.

И мотивироваться только призовыми, когда строишь карьеру, – это тоже неправильно. Если бы была прозрачная коммерческая система, постоянная, это одна история.

А вот так, объяснили, что состоится такой старт и дадут призовые, и ты поехал – это неправильно. Система конькобежная немножечко другая.

– А закончить не хотел?

– Не хочу и никогда не хотел, хотя мысли возникали, думаю, они сейчас у всех возникают, и это очень грустные мысли.

Я хочу продолжать бегать, просто это тяжело делать в рамках всероссийских соревнований, даже если присоединяются белорусы или, например, Казахстан, – сказал четырехкратный призер ЧМ.