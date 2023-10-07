Павел Кулижников: «Миллион за рекорд по нашим временам, считаю, мало. Футболисты бы посмеялись и сказали, что даже в туалет не пойдут за эти деньги»

Конькобежец Павел Кулижников рассказал о мотивации для продолжения карьеры.

Кулижникову 29 лет, он – трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях.

— Тебе хватает российских стартов, чтобы поддерживать желание продолжать?

— Нам платят зарплату, мы тренируемся и выступаем. Это рабочий процесс. В том сезоне я взял перерыв, после шести лет, которые отпахал на высоком уровне, считаю, заслужил все это. Но были и те, кто предлагал снять меня со ставки в сборной.

— Что тебя удерживает в спорте?

— Обязательства. Дети пишут, подходят, что-то спрашивают. Юниоры опять же рядом бегают. Условия у меня здесь хорошие, все меня знают, общаюсь легко со всеми. Зарплату дают, и спасибо за эту поддержку.

— Призовые, которые обещают на Спартакиаде сильнейших — мотивация для тебя?

— Это копейки, по сравнению с тем, что мы могли бы зарабатывать на международной арене. Меня деньги не мотивируют, я просто хочу выступать.

— Климент Колесников побил рекорд мира и получил миллион. Такой механизм мотивации тебя устроит?

— У нас такое физически невозможно сделать. В международном сезоне бегают на высотных катках, у нас такого катка нет, а значит и результатов таких не будет. У пловцов вода везде одинаковая.

— Рекорд мира на равнине?

— В теории. Да и миллион за рекорд по нашим временам, считаю, мало. Футболисты бы посмеялись и сказали, что даже в туалет не пойдут за эти деньги, – сказал Кулижников.