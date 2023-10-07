Павел Кулижников: «Миллион за рекорд по нашим временам, считаю, мало. Футболисты бы посмеялись и сказали, что даже в туалет не пойдут за эти деньги»

Теги сборная России (коньки) Павел Кулижников Матч ТВ Коньки/шорт-трек

Конькобежец Павел Кулижников рассказал о мотивации для продолжения карьеры.

Кулижникову 29 лет, он – трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях. 

— Тебе хватает российских стартов, чтобы поддерживать желание продолжать?

— Нам платят зарплату, мы тренируемся и выступаем. Это рабочий процесс. В том сезоне я взял перерыв, после шести лет, которые отпахал на высоком уровне, считаю, заслужил все это. Но были и те, кто предлагал снять меня со ставки в сборной.

— Что тебя удерживает в спорте?

— Обязательства. Дети пишут, подходят, что-то спрашивают. Юниоры опять же рядом бегают. Условия у меня здесь хорошие, все меня знают, общаюсь легко со всеми. Зарплату дают, и спасибо за эту поддержку.

— Призовые, которые обещают на Спартакиаде сильнейших — мотивация для тебя?

— Это копейки, по сравнению с тем, что мы могли бы зарабатывать на международной арене. Меня деньги не мотивируют, я просто хочу выступать.

— Климент Колесников побил рекорд мира и получил миллион. Такой механизм мотивации тебя устроит?

— У нас такое физически невозможно сделать. В международном сезоне бегают на высотных катках, у нас такого катка нет, а значит и результатов таких не будет. У пловцов вода везде одинаковая.

— Рекорд мира на равнине?

— В теории. Да и миллион за рекорд по нашим временам, считаю, мало. Футболисты бы посмеялись и сказали, что даже в туалет не пойдут за эти деньги, – сказал Кулижников. 

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavlikkk
Как футболист любительского уровня, готов сходить в туалет за эти деньги, никаких проблем.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильнур Хасанов
Спортсмены реально зажрались, не нравится иди в таксисты, там платят больше
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользовательинтернета
Ямаль уже сходил и прямо во время матча.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artur Sekhian
Никак не поймет народ, что спрос на тот или иной продукт и формирует его цену. Футбол смотрят миллионы, в клубы и трансляции приходят рекламодатели и платят большие деньги. А конькобежный спорт никому, увы, не интересен и смотрят его раз в 8 лет на зимней олимпиаде и то если повезет. Так работает капитализм и это нормально. Зачем мне платить за продукт, который мне не интересен?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlexZhano__
Ответ pavlikkk
Как футболист любительского уровня, готов сходить в туалет за эти деньги, никаких проблем.
Я не футболист, потому готов сходить за скромные 500 тысяч.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильнур Хасанов
Ответ Artur Sekhian
Нихрена полезного не делает, только и катается на своих коньках по кругу еще и возмущается, что миллиона ему мало.
В том то и дело, за его покатушки платят из бюджета. Но он хочет миллионы. За никому не интересный вид спорта.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саня Подвальный
Надоели сравнения с футболистами. Как будто он не понимает, почему их уровень зарплат отличается от уровня зарплат спринтеров, причём не только в РФ, но и по всему миру...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Мочалов
Тогда продолжай ставить рекорды бесплатно, подумал руководитель федерации, и с улыбкой убрал конверт в портфель)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сандалов
Кому нужен ваш этот конькобег?Я его смотрел чисто ради голландских конькобежек и все .ЗП российских недофутболистов это отдельная тема ,но откуда должны быть серьезные призовые у нишевых видов спорта ,к коим относится конькобежный в нашей стране?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хасан Акбаев
Сталина на вас нет.Вы бы все бесплатно бегали, ещё гордились бы этим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дени Сыч
Какой прок от езды по кругу на коньках для матери из Воронежа , работающей на 2 работах и сводя концы с концами?
Стереотип о умственных способностях в очередей раз подтвержден.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shelest1986
Ответ pavlikkk
Как футболист любительского уровня, готов сходить в туалет за эти деньги, никаких проблем.
Главное идти по схеме 4-4-2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artur Sekhian
Ответ Ильнур Хасанов
Спортсмены реально зажрались, не нравится иди в таксисты, там платят больше
Нихрена полезного не делает, только и катается на своих коньках по кругу еще и возмущается, что миллиона ему мало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий