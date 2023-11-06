Жуков об апелляции ОКР: «Когда хотели отобрать медали у наших ребят в Сочи, мы все дела выиграли. Думаю, есть хорошие шансы выиграть и это дело в CAS»

Александр Жуков оценил перспективы апелляции ОКР на решение МОК об отстранении.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России ( ) на приостановку членства в Международном олимпийском комитете ( ).

«На мой взгляд, то, что сейчас происходит с нашими спортсменами, — это очевидное нарушение Олимпийской хартии.

То, чем они мотивируют свое решение, мол, мы нарушили олимпийское перемирие... В хартии об этом вообще ничего не сказано.

Они сначала декларируют, что спорт вне политики, а сами... Но, что касается , они как раз принимали решения в нашу пользу в последние годы.

Когда хотели отобрать медали у наших ребят в Сочи, мы все дела выиграли. Думаю, есть хорошие шансы выиграть и это дело в CAS», — сказал бывший глава ОКР.