Жуков об апелляции ОКР: «Когда хотели отобрать медали у наших ребят в Сочи, мы все дела выиграли. Думаю, есть хорошие шансы выиграть и это дело в CAS»
Александр Жуков оценил перспективы апелляции ОКР на решение МОК об отстранении.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства в Международном олимпийском комитете (МОК).
«На мой взгляд, то, что сейчас происходит с нашими спортсменами, — это очевидное нарушение Олимпийской хартии.
То, чем они мотивируют свое решение, мол, мы нарушили олимпийское перемирие... В хартии об этом вообще ничего не сказано.
Они сначала декларируют, что спорт вне политики, а сами... Но, что касается CAS, они как раз принимали решения в нашу пользу в последние годы.
Когда хотели отобрать медали у наших ребят в Сочи, мы все дела выиграли. Думаю, есть хорошие шансы выиграть и это дело в CAS», — сказал бывший глава ОКР.
Но если сейчас чувствуете свою правоту, то боритесь конечно. Есть надежда, что CAS политически независим, но это совсем не означает, что он примет сторону ОКР, готовьтесь к любому решению суда.