Жуков об апелляции ОКР: «Когда хотели отобрать медали у наших ребят в Сочи, мы все дела выиграли. Думаю, есть хорошие шансы выиграть и это дело в CAS»

Теги МОК Александр Жуков ОКР CAS Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Александр Жуков оценил перспективы апелляции ОКР на решение МОК об отстранении.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«На мой взгляд, то, что сейчас происходит с нашими спортсменами, — это очевидное нарушение Олимпийской хартии.

То, чем они мотивируют свое решение, мол, мы нарушили олимпийское перемирие... В хартии об этом вообще ничего не сказано.

Они сначала декларируют, что спорт вне политики, а сами... Но, что касается CAS, они как раз принимали решения в нашу пользу в последние годы.

Когда хотели отобрать медали у наших ребят в Сочи, мы все дела выиграли. Думаю, есть хорошие шансы выиграть и это дело в CAS», — сказал бывший глава ОКР. 

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12 комментариев

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Ярик01
Все дела выиграли? На память Зубков пара медалей и две эстафеты биатлонистов проиграли
+6
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петрович сектор1
Зубкову медали "вернул" не КАС, а московский городской суд.))
+4
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La Gushka
Формально ОКР отстранен по делу: принял в состав не утвержденные ОФИЦИАЛЬНО спортивные общества из ОФИЦИАЛЬНО ДРУГОЙ СТРАНЫ. В КАС удивительные арбитры, что приняли жалобу.
+4
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Alexander2022
ОКР временно лишили членства не из-за "сво". И не все медали КАС вернул. Снова чиновники говорят абсолютную "правду"
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Yan D
Ответ Ярик01
Все дела выиграли? На память Зубков пара медалей и две эстафеты биатлонистов проиграли
И сразу три допингистки пойманы были в одной Федерации - Иванова, Чекалева и Доценко - у Вяльбе. В любой другой стране такого главу федерации близко бы к стадиону не подпустили, но не в России
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Самая цитируемая и вообще недура
Сейчас, вроде как,несколько иная ситуация...исход иска очевиден.
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Olga.t
Ну совсем даже не все сочинские дела выиграли...
Но если сейчас чувствуете свою правоту, то боритесь конечно. Есть надежда, что CAS политически независим, но это совсем не означает, что он примет сторону ОКР, готовьтесь к любому решению суда.
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KMR
Он похоже в вакууме живет. Как дед за самым длинным столом в мире.
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Viks
Ваши шансы приближаются к нулю.
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Gonzo754
Ответ Ярик01
Все дела выиграли? На память Зубков пара медалей и две эстафеты биатлонистов проиграли
Но Зубков-то потом выиграл-таки, в нашем самом честном суде.
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Алексей Гусев
Ответ La Gushka
Формально ОКР отстранен по делу: принял в состав не утвержденные ОФИЦИАЛЬНО спортивные общества из ОФИЦИАЛЬНО ДРУГОЙ СТРАНЫ. В КАС удивительные арбитры, что приняли жалобу.
какой другой страны? если ты родился 24.02.2022, то это не значит, что до тебя ничего не существовало.
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