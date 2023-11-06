Смирнов об апелляции ОКР на решение МОК об отстранении: «Будем надеяться, что решение будет в нашу пользу, хоть и сложно заранее предсказывать»

Виталий Смирнов оценил перспективы апелляции ОКР на решение МОК об отстранении.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Будут слушания – будем ждать, как они будут это дело делать. Станут ли они приглашать, или делегация будет участвовать заочно, это уже другой вопрос.

Будем надеяться, что решение будет в нашу пользу, хоть и сложно заранее предсказывать, каким оно будет», – сказал почетный президент ОКР.