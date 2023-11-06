Смирнов об апелляции ОКР на решение МОК об отстранении: «Будем надеяться, что решение будет в нашу пользу, хоть и сложно заранее предсказывать»

Теги МОК Виталий Смирнов ОКР CAS Р-Спорт Легкая атлетика

Виталий Смирнов оценил перспективы апелляции ОКР на решение МОК об отстранении.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Будут слушания – будем ждать, как они будут это дело делать. Станут ли они приглашать, или делегация ОКР будет участвовать заочно, это уже другой вопрос.

Будем надеяться, что решение будет в нашу пользу, хоть и сложно заранее предсказывать, каким оно будет», – сказал почетный президент ОКР. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий