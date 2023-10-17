Журова о новых регионах в составе ОКР: «Они стали частью РФ, но мы их не включаем, поскольку боимся, что нас в нейтральном статусе не допустят. Это неправильно»

Теги Светлана Журова МОК ОКР Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова объяснила, почему советы новых регионов включены в состав ОКР.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Я думаю, они уже понимали, что нас никуда не допустят. А дальше заигрывать с этими западными коллегами просто нет смысла, потому что они все равно не это, так другое придумают.

А мы, получается, обижаем и необоснованно не включаем соответствующие структуры четырех новых регионов. Что неправильно – они стали частью РФ, но мы их не включаем, поскольку боимся, что нас в каком-то там нейтральном статусе куда-то не допустят. Это уже просто реально неприлично по отношению к этим регионам.

Мы всей страной помогаем им, поддерживаем их, и вдруг говорим: «А кто вы такие?» – сказала депутат Госдумы.

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3 комментария

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sabina_katarina
Ну теперь всех включили, все довольны.) Похоже, когда мозги раздавали, Журова за коньками стояла.
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shickana
Ответ sabina_katarina
Ну теперь всех включили, все довольны.) Похоже, когда мозги раздавали, Журова за коньками стояла.
Да все они понимают. Это театр у Карабаса-Барабаса.
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sabina_katarina
Ответ shickana
Да все они понимают. Это театр у Карабаса-Барабаса.
Многие как раз не понимают. Вот кто Журова? Родилась в посёлке, с детства спортом занималась, всё по сборам, по сборам, учиться некогда, вокруг оглянуться - тоже. Потом сразу в Думу села, а там, как известно, не место для дискуссий. У подобных особей просто не было возможности развиться критическому мышлению, да и просто мышлению.
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