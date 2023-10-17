Журова о новых регионах в составе ОКР: «Они стали частью РФ, но мы их не включаем, поскольку боимся, что нас в нейтральном статусе не допустят. Это неправильно»

Светлана Журова объяснила, почему советы новых регионов включены в состав ОКР.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Я думаю, они уже понимали, что нас никуда не допустят. А дальше заигрывать с этими западными коллегами просто нет смысла, потому что они все равно не это, так другое придумают.

А мы, получается, обижаем и необоснованно не включаем соответствующие структуры четырех новых регионов. Что неправильно – они стали частью РФ, но мы их не включаем, поскольку боимся, что нас в каком-то там нейтральном статусе куда-то не допустят. Это уже просто реально неприлично по отношению к этим регионам.

Мы всей страной помогаем им, поддерживаем их, и вдруг говорим: «А кто вы такие?» – сказала депутат Госдумы.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?