Светлана Журова: «МОК говорит, что израильские спортсмены не виноваты, а в отношении россиян такого призыва не было. Супердвойные стандарты»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России ТАСС Легкая атлетика

Журова заявила, что у Международного олимпийского комитета двойные стандарты.

Ранее МОК предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Это исключительно констатация факта двойных стандартов, мы говорим об этом все время и уже очень давно.

По отношению к Израилю они говорят, что спортсмены не виноваты. Это они говорят правильно, но в отношении российских спортсменов такого призыва не было. Это супердвойные стандарты», – сказала Светлана Журова.

«МОК должен расширить количество примеров, что является национализмом, а что нет. Или расширить количество стран, к чьим спортсменам не стоит проявлять дискриминацию», – цитирует олимпийскую чемпионку «Спорт-Экспресс». 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
Ну да, фестиваль в Белгороде был? ну когда на него там набежали люди в палатках и с автоматами
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий