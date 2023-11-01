Светлана Журова: «МОК говорит, что израильские спортсмены не виноваты, а в отношении россиян такого призыва не было. Супердвойные стандарты»

Журова заявила, что у Международного олимпийского комитета двойные стандарты.

Ранее МОК предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Это исключительно констатация факта двойных стандартов, мы говорим об этом все время и уже очень давно.

По отношению к Израилю они говорят, что спортсмены не виноваты. Это они говорят правильно, но в отношении российских спортсменов такого призыва не было. Это супердвойные стандарты», – сказала Светлана Журова.

«МОК должен расширить количество примеров, что является национализмом, а что нет. Или расширить количество стран, к чьим спортсменам не стоит проявлять дискриминацию», – цитирует олимпийскую чемпионку «Спорт-Экспресс».