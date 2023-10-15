Валентина Родионенко: «Отстранение Олимпийского комитета России было ожидаемым. До тех пор, пока идет СВО, нас не оставят в покое»

Теги спортивная гимнастика МОК ОКР Валентина Родионенко Томас Бах Политика Моринари Ватанабе Гимнастика

Валентина Родионенко заявила, что МОК «превратился в политическую организацию».

«Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики – Sports.ru) поддержал выдвижение Томаса Баха на третий срок?! Офигеть, честно говоря. Он ведь считается едва ли не главным кандидатом на его место.

И к России вроде всегда относился лучше многих других членов МОК. Могу сказать лишь, что отстранение Олимпийского комитета России было ожидаемым. МОК уже вовсю превратился в политическую организацию.

Бах пытается делать какие-то красивые жесты, но у него не получается, его предложения не поддерживают. Если ты выбираешь какое-то направление, но за тобой никто не хочет следовать, то какой ты тогда президент.

Все это будет продолжаться до тех пор, пока идет СВО. Нас не оставят в покое. А текущий олимпийский цикл для нас уже потерян, это было ясно сразу, как только начались отстранения», – сказала главный тренер сборной России по спортивной гимнастике.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кондаша42
А СВО само по себе закончится? Кто мешает его закончить? И кто присоединил в НОК новые комитеты?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kycok Dobra
В смысле не оставят в покое? Наоборот, отдыхай , никаких соревнований кроме дружбы и брикс
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий