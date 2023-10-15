Валентина Родионенко: «Отстранение Олимпийского комитета России было ожидаемым. До тех пор, пока идет СВО, нас не оставят в покое»

Валентина Родионенко заявила, что МОК «превратился в политическую организацию».

«Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики – Sports.ru) поддержал выдвижение Томаса Баха на третий срок?! Офигеть, честно говоря. Он ведь считается едва ли не главным кандидатом на его место.

И к России вроде всегда относился лучше многих других членов МОК. Могу сказать лишь, что отстранение Олимпийского комитета России было ожидаемым. МОК уже вовсю превратился в политическую организацию.

Бах пытается делать какие-то красивые жесты, но у него не получается, его предложения не поддерживают. Если ты выбираешь какое-то направление, но за тобой никто не хочет следовать, то какой ты тогда президент.

Все это будет продолжаться до тех пор, пока идет СВО. Нас не оставят в покое. А текущий олимпийский цикл для нас уже потерян, это было ясно сразу, как только начались отстранения», – сказала главный тренер сборной России по спортивной гимнастике.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?