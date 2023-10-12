Тетюхин о санкциях МОК: «Сейчас идет полный беспредел, нет границ и красных линий, идея задавить российский спорт продолжается»

Теги сборная России по волейболу Сергей Тетюхин МОК ОКР Политика Волейбол

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин назвал беспределом отстранение ОКР.

Сегодня соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

«Сейчас идет полный беспредел, нет границ и красных линий, эта идея – задавить российский спорт – была давно, и сейчас она продолжается. Значит, политический момент давит сильнее, чем какие-то здравые и профессиональные вещи.

Уже все поменялось, и нет ощущения, что спорт – это справедливость и равноправие. Это перекрылось политикой», – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012 и генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин.

2 комментария

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Vano from Tbilisi
тетюхин собирает технику и амуницию на сво.
Тот же тетюхин: идет полный беспредел, нет границ и красных линий, эта идея – задавить российский спорт.
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shahmur
Вторжение, оккупация, анексия, тысячи жизней это не беспредел, а правовое государство по тетюхину
+1
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+1
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