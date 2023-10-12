Тетюхин о санкциях МОК: «Сейчас идет полный беспредел, нет границ и красных линий, идея задавить российский спорт продолжается»

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин назвал беспределом отстранение ОКР.

Сегодня соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

«Сейчас идет полный беспредел, нет границ и красных линий, эта идея – задавить российский спорт – была давно, и сейчас она продолжается. Значит, политический момент давит сильнее, чем какие-то здравые и профессиональные вещи.

Уже все поменялось, и нет ощущения, что спорт – это справедливость и равноправие. Это перекрылось политикой», – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012 и генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин.