Руслан Захаров: «Если бы мне сказали, что нас допустили до Кубка мира – я бы со стула упал. А так не упал, все ожидаемо»

Теги сборная России (коньки) ISU Руслан Захаров Коньки/шорт-трек

Конькобежец Руслан Захаров заявил, что морально готов к недопуску на турниры ISU.

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не стал обсуждать вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании организации.

«Надеюсь, они обсудили более важные вещи. Это те люди, которым мы должны доверять. Если не доверять совету ISU, то вообще кому стоит доверять?

Понятно, что этот сезон с вероятностью 99,9% будет как предыдущий, мы были к этому морально готовы.

Вот если бы вы у меня спросили «Руслан, вас тут до Кубка мира допустили», я бы точно со стула упал. А вот теперь не упал, все ожидаемо», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014. 

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1 комментарий

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Velirpa
очевидно, что лучше стабильность, чем митинги как в Париже.
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