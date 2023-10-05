Руслан Захаров о российских соревнованиях: «Мне скучно. Нынешняя ситуация не заставляет меня выдавать 100%, как это было обычно»

Руслан Захаров заявил, что ему скучно выступать на российских соревнованиях.

Захаров — олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку, серебряный призер Игр-2022 по конькобежному спорту.

— Руслан, как прошло лето? У вас не было надежд на июньское заседание совета ISU?

— Честно сказать, я даже особо не слежу за тем, когда они там в следующий раз соберутся, потому что мы находимся в рабочем ритме, который не оставляет возможности думать еще о чем-то. В любом случае, главные старты приходятся на декабрь и февраль, приблизительно так оно и было в международном сезоне. Сейчас программа распланирована либо на 2026-й, либо на 2030-й.

— Но сезон все же стал другой — и по структуре, и по накалу. По эмоциям — не скучно?

— Мне скучно. Нынешняя ситуация не заставляет меня выдавать 100%, как это было обычно. В прошлом году были моменты, когда бежал свою дистанцию, видел, что проигрываю, чувствовал, что проигрываю, но меня это не цепляло вообще. Раньше настрой был такой, что я был готов из последних сил вцепиться в возможность выиграть, ну я не знаю, был готов вцепиться в комбинезон соперника зубами, даже если бы это была группа В на Кубке мира. Сейчас такого нет.

Пусть меня закидают помидорами, чем угодно вообще, но я так чувствую.

— То есть вы не из тех, кто будет бодриться и говорить «у меня мотивация та же, у меня все по-прежнему»?

— Да, это не про меня. Общался с коллегами, ровесниками, которые уже теперь тренируют другие команды. Они спрашивают, почему я все еще этим занимаюсь. Я отвечаю, что сейчас получаю удовольствие прежде всего от тренировочного процесса. Мне нравится тренироваться. Нравится смотреть, как мой организм реагирует на нагрузки. Я до сих пор прогрессирую в плане физических нагрузок.

Не всегда это получается показать на льду трем болельщикам, которые приходят. Уже объяснил почему: не всегда могу замотивировать себя на это. Но вот правда, тренироваться, проезжать больше сотни кругов на льду, крутить велосипед — это в удовольствие. Я понимаю, что это странно звучит, но есть же поговорка, что у самурая главное — не цель, а путь. В нынешней ситуации это так. Ну вот это мой путь, побуду в этом году самураем, – сказал Захаров.