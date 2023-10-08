«Мы в одной лодке. Насколько затянется история с отстранением, мы сейчас предсказать не можем». Дорофеев о санкциях

Теги Владимир Путин сборная России (коньки) ISU Олимпийская сборная России Валерий Харламов Дмитрий Дорофеев Павел Кулижников Лидия Скобликова Коньки/шорт-трек

Тренер российских конькобежцев высказался о развитии спорта в условиях санкций.

– Как вам удается в нынешней ситуации мотивировать спортсменов?

– Мы работаем в команде, общаемся, все понимаем. Вместе со страной проживаем все моменты. Слышим все заявления руководителей нашего спорта и нашего президента. Мы в одной лодке.

Насколько эта история с отстранением затянется, мы сейчас предсказать не можем, но конкуренция в команде хорошая. Паша Кулижников вернулся в хорошем, рабочем настроении, отошел от Олимпиады, ажиотажа. Мы показываем определенный уровень, но держать его бесконечно не можем.

– Паша сказал, что даже если все поедут на международные соревнования в нейтральном статусе, он – нет.

– У меня такая же позиция. Сейчас фокус над развитием спорта внутри страны и созданием условий для наших спортсменов. И это то, чем сейчас нужно заниматься. Давайте вспомним, что в советское время Харламов и Скобликова варились в одной каше, а у нас в нынешней ситуации получилось разделение.

Возможно, нам пора уходить от формата договоров с ЦСП, переходить на контрактную работу с другими условиями по их выполнению и другими соответствующими выплатами. Я считаю, зарплата должна отличаться и сильно от той, что ребята сейчас получают.

– Мелькнула в формате обсуждения идея по «золотой сотне». Как относитесь?

– Я читал комментарий Свищева на этот счет. Он рассказал о ситуации с удержанием спортсменов в сборной, что были спортсмены, которые обратились, и вопрос с их условиями работы был решен. Спортсмены в итоге остались в России. Вообще, все федерации разные, у всех разные условия по финансированию. Поэтому тут нужно обращаться к спортсменам и спросить по условиям их работы.

Президент обозначил, что призовые должны быть соизмеримы с призовыми на международных стартах. В плавании международная федерация, как понимаю, дает за рекорд мира 25 тысяч долларов, легкая атлетика 100 тысяч, а ISU (Международный союз конькобежцев) – ничего. Так что тут действительно нужна хорошая коммуникация, и надо поработать по конкретике, – сказал главный тренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев.

«Нейтральный статус – вытирание ног о нас. Буду выступать, только если Путин скажет». Как вам принципы мультичемпиона Кулижникова?

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