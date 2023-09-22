Журова о несоответствии РУСАДА кодеку WADA: «Во многих странах вообще нет антидопингового законодательства, а они выступают с флагом и гимном»

Светлана Журова заявила, что WADA специально ищет поводы, чтобы не восстанавливать РУСАДА.

Сегодня Всемирное антидопинговое агентство ( ) объявило, что Российское антидопинговое агентство ( ) по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу.

«Не мытьем, так катаньем. Понятно, что надо еще какие-то аргументы приводить к тому, почему российские спортсмены выступают без флага и гимна. И нашли, кроме ситуации на Украине, вот такие аргументы.

До 2014 года, так получается, наше законодательство было лучшим. А теперь – нет. Во многих странах вообще нет антидопингового законодательства, а они выступают с флагом и гимном.

Но если это вернет нам флаг и гимн, то можно посмотреть на ситуацию с законодательством», – сказала .