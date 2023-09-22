Журова о несоответствии РУСАДА кодеку WADA: «Во многих странах вообще нет антидопингового законодательства, а они выступают с флагом и гимном»

Теги допинг Светлана Журова WADA РУСАДА ТАСС Коньки/шорт-трек

Светлана Журова заявила, что WADA специально ищет поводы, чтобы не восстанавливать РУСАДА.

Сегодня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу. 

«Не мытьем, так катаньем. Понятно, что надо еще какие-то аргументы приводить к тому, почему российские спортсмены выступают без флага и гимна. И нашли, кроме ситуации на Украине, вот такие аргументы.

До 2014 года, так получается, наше законодательство было лучшим. А теперь – нет. Во многих странах вообще нет антидопингового законодательства, а они выступают с флагом и гимном.

Но если это вернет нам флаг и гимн, то можно посмотреть на ситуацию с законодательством», – сказала Журова.

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1 комментарий

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Andreir888
Серьёзный аргумент, только толку-то!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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