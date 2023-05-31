Глава РУСАДА о словах Баньки: «Мы прикладываем максимум усилий для качественного выполнения работы и борьбы с допингом на самом высоком уровне»

Вероника Логинова ответила на слова главы WADA о недоверии антидопинговой системе в РФ.

Ранее Витольд Банька заявил: «РУСАДА будет лишено статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит все условия восстановления, установленные . Но наша вера в независимость антидопинговой системы остается очень низкой».

«Абсолютно спокойно реагируем на подобного рода заявления, это уже не новость. Все функции антидопингового агентства выполняются при неукоснительном соблюдении стандартов.

Что касается , то нами предприняты беспрецедентные меры для обеспечения независимости агентства: начиная с внесения изменений в устав агентства и заканчивая введением требования о согласовании каждого нового кандидата в штат с независимым офицером по этике.

В этом году РУСАДА переданы полномочия по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

Есть примеры, когда в других странах руководителями органов управления антидопинговых организаций становятся действующие спортивные чиновники. Но мы не критикуем деятельность других или выносимые иностранными дисциплинарными органами санкции.

Не тратим на это время, мы прикладываем максимум усилий для качественного выполнения своей работы и борьбы с допингом на самом высоком уровне», – сказала глава Российского антидопингового агентства.