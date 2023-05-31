Глава WADA: «Наша вера в независимость антидопинговой системы в России остается очень низкой»

Глава WADA заявил, что у него нет доверия к антидопинговой системе в России.

Ранее в WADA заявляли, что аудит РУСАДА выявил критическое несоответствие российской системы – в частности, Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года не полностью интегрирован в российское законодательство.

«Российское антидопинговое агентство будет лишено статуса соответствия до тех пор, пока оно не выполнит все условия восстановления, установленные Спортивным арбитражным судом (CAS).

И до тех пор, пока мы их не верифицируем, мы продолжим следовать согласованному процессу.

Но я должен сказать, что наша вера в независимость антидопинговой системы остается очень низкой», – сказал Витольд Банька, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

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