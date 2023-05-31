Глава WADA: «Наша вера в независимость антидопинговой системы в России остается очень низкой»

Теги допинг WADA РУСАДА CAS ТАСС Витольд Банька Легкая атлетика

Глава WADA заявил, что у него нет доверия к антидопинговой системе в России.

Ранее в WADA заявляли, что аудит РУСАДА выявил критическое несоответствие российской системы – в частности, Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года не полностью интегрирован в российское законодательство.

«Российское антидопинговое агентство будет лишено статуса соответствия до тех пор, пока оно не выполнит все условия восстановления, установленные Спортивным арбитражным судом (CAS).

И до тех пор, пока мы их не верифицируем, мы продолжим следовать согласованному процессу.

Но я должен сказать, что наша вера в независимость антидопинговой системы остается очень низкой», – сказал Витольд Банька, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF). 

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22 комментария

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lightrip
А у нас, кстати, никаких сомнений в продажности ВАДА
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Татьяна Бурова
А как с независимостью ВАДА? У нас тоже вера с низкой оценкой.
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Франк Небо
О, в качестве доказательств у нас уже выступает вера. Дожили
+12
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LSV
Ответ Франк Небо
О, в качестве доказательств у нас уже выступает вера. Дожили
Не стоит забывать и про легендарное Highly Likely. Чем не доказательство?
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LSV
Наша вера в независимость WADA равна нулю. Марионетки западного режима.
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kwinto88
WADA - мафия...в принципе, нам всеравно!
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Маргарита В Сафронова
А у нас вера в зависимость WADA.
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Фут.Боль
Банька парит мозги.
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Сергей Фетисов
ВАДА разве независимое?Только на словах.
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Неволяшка
Ответ shooher
значит они на решения CAS кладут болт, а мы должны подчиняться?
А в чем WADA перед CAS провинилась? Поясните?
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Timur Kapkaev
14 марта, 13:04 Глава WADA: «Вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой». Была очень слабая, стала очень низкая. Кажется, есть прогресс))
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Максим Медов
Верим - не верим. Это серьезный подход, нам не прогрессивным не понять.
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jss
Зато вера в новержскую система допинга очень высока. И вера в терапевтические исключения
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Rasan
Тот случай, когда уместно сказать: чья бы корова мычала:) ВАДА - нелепый рудимент в спорте
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Маргарита Михайловна
Весь мир видит как РУСАДА прикрывает допингистку Валиеву и помогает ей уходить от ответственности.
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