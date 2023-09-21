Глава Союза конькобежцев России: «Получили заявление Семируннего о переходе в Польшу. Торопиться рассматривать мы не будем»

Союз конькобежцев России не будет торопиться в вопросе перехода Семируннего в Польшу.

Об этом заявил президент организации Николай Гуляев.

Ранее чемпион России по конькобежному спорту на дистанции 10 000 метров Владимир Семирунний сообщил, что намерен сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши.

«Мы получили оригинал заявления Семируннего через представителя по доверенности. Торопиться рассматривать мы не будем, у нас только что прошел исполком. Его должны еще сначала вывести из состава сборной.

Будут ли требовать от него возврата средств, затраченных на подготовку? Это может делать ЦСП, но это было бы логично. Средства же потрачены», – сказал Гуляев.